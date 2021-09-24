台灣申請加入CPTPP，台經院、中經院等國內智庫皆認為，對農業、汽車等相關產業受到的衝擊最大；特別是一旦加入CPTPP農產品、汽車關稅幾乎要降至零，對本土產業的衝擊可想而知；特別是農業，有學者直言，農業轉型慢，衝擊將更甚當年加入WTO，商總主席賴正鎰建議，政府應該協助受害產業升級，給予所得稅、營業稅減免。

台灣經濟研究院研究員邱達生表示，目前國內對海外農產品進口有16.9％關稅保護，2000C.C.以下的進口車要課17.5％的高關稅，300萬元以上新車更有奢侈稅的障礙，一旦加入CPTPP，這些產業首當其衝。

一位未具名前農委會官員指出，面對農產品衝擊，他建議蔡政府比照李前總統當年編列1千億元農產品受進口損害基金，救助農民，惟農委會主委陳吉仲昨日表示，針對敏感性農產品，將比當年WTO的做法，並參照日本、越南等成功國家的談判經驗，爭取排除降稅、保留關稅配額或透過較長的降稅期，讓台灣農業能有足夠的時間轉型升級。

不過，加入CPTPP也是有產業受益的。經濟部官員表示，石化、塑膠等8個產業平均出口關稅是5％，其中日本3％最低，越南、馬來西亞、墨西哥都很高。如果能夠加入CPTPP，自然能夠有利我業者出口。

但相對的，工業產品進口關稅也得配合降低，但這部分衝擊我國內產品比較少，以汽車零組件較大，因為目前我們對進口課17.5％，如完全調降自然就可能擠壓到國內業者空間。

工總秘書長蔡練生表示，若是依照WTO經驗及現在的國際氛圍，對台灣加入CPTPP審慎樂觀。現還未提到實質內容，無法確認那些產業受害，但避免區域經濟被邊緣化，台灣還是須申請加入CPTPP。

(時報資訊)