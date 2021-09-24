台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），中廣董事長趙少康痛批，民進黨一天到晚搞「台灣正名」，卻沿用國民黨時名稱，過去痛批國民黨自我矮化的氣焰怎麼不見了？並質疑蔡政府急就章，想用核食換日本開綠燈。曾擔任我國WTO談判代表的前農委會主委林享能，也擔憂開放日本核災區食品進口，恐成為換取日方支持CPTPP受理台灣申請案的「頭期款」，如同開放美國萊豬進口翻版。

趙少康轟刻意與大陸較勁

趙少康指出，蔡政府前天遞件時機，很明顯跟大陸有關，因大陸在中秋節前遞件，蔡政府不得不趕鴨子上架趕緊送件，避免中共先成為會員國，導致台灣被拒門外。蔡政府匆忙送件的舉動，凸顯「我們還沒有準備好」的困境，沒經過縝密評估下，對國內失業、經濟成長、產業及農業衝擊等影響都是未知數。其中最被關注的是，為了換取日本開綠燈，很可能要被迫開放核食，蔡政府問過台灣人的意見嗎？

林享能呼籲別單方面犧牲

林享能認為，CPTPP是群體，各會員國對日本核災區食品認定須有科學規範，台灣若要加入，也要接受與各會員國同樣的標準。台灣人民透過公投，明確表達反對開放受日本核災汙染的食品，政府不能為了要加入CPTPP，就對日本卑躬屈膝，必須要堅守立場，絕對不能像開放美國萊豬進口一樣，只有台灣單方面犧牲。

針對我國申請加CPTPP，是否將面臨開放日本核食問題？目前與日方是否已進行談判？行政院長蘇貞昌昨在立院說，並沒有什麼條件，他強調，對於任何食品，都是以國人的健康、科學證據與國際的標準來做，如果有任何食品是核食，那絕不准進口，但對外界擔心日本福島核食進口，他說「不能給人家貼標籤」。

藍委賴士葆酸嗆，聽到蘇貞昌說「對於任何食品都是以國人健康、科學證據、國際標準來做。」美國萊豬進口就是不斷的重複這樣的論述。

學者提醒不要先行給承諾

農委會主委陳吉仲則說，申請加入CPTPP過程中會與日方就日本核災區食品充分交換意見，目前只剩台灣與中國未開放福島等5縣食品。他並認為，應針對高風險產品予以高強度管制，而不是對區域加以管制。

前國安會副秘書長，擔任過日本東京大學和慶應大學訪問學者的台大政治系教授楊永明指出，台灣加入CPTPP固然有其產業上的需要，但對開放日本核食問題，也提醒政府不要自我設限，在談判前就先預作開放承諾。

(時報資訊)