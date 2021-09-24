房價漲勢難抑，中央銀行再出手降溫，即日起針對六都及新竹縣市，祭出自然人的第2戶房貸不得有寬限期；購地貸款由最高6成5，降至6成，工業區閒置土地抵押貸款則由最高5成5，降至5成，而且規定1年內須開工，避免貸款囤地。

商總主席賴正鎰預估，政策接連打房已衝擊全年交易，今年推案量恐大減10至15％，減少約2000億元，推案總量降至1.2兆元。這是繼去年12月8日、今年3月19日後，央行第三度修正選擇性管制措施，但央行總裁楊金龍強調「僅是微調」，因不動產授信仍持續成長，他不希望信用資源過度集中於房地產。

央行此次取消自然人第2戶購屋貸款寬限期的縣市，包括六都及目前因合併議題，吵得沸沸揚揚的「第七都」新竹縣市，因這8個行政區第二戶房貸占比達82.6％，楊金龍提醒民眾須注意財務槓桿。所謂特定地區第二戶取消寬限期，以房貸1000萬元，30年期一段式利率1.31％為例，如果有3年房貸寬限期，前3年月付利息10916元、3年後月付本息36660元；但若取消寬限期，等於從第1個月開始每月得支付本息33608元，負擔加重至少2倍。

購地貸款最高成數則由6成5降至6成。楊金龍說，近期建築融資成長率比較高，加上考量購地貸款若太熱絡，會造成土地價格上漲，進而造成房價走揚，屬連動性結構，降低成數上限後，亦能避免授信過於集中房地產。

工業區閒置土地抵押貸款最高成數，由5成5降至5成，比較特別的是，過往借款人需切結於「一定期間」內動工興建開發，今天起要求「1年內」開工，藉此杜絕囤地亂象。

中華民國不動產開發公會全聯會祕書長于俊明直言，民眾購買第2戶常因工作關係或換置新屋，不是在炒房，央行不准在貸款有寬限期，對收入有限的民眾，是加重其負擔，打房打到令庶民痛苦，實在沒有道理。

賴正鎰說，工資與鋼材等建築材料價格飆漲，推升房價，是因在疫情之後，各國狂撒錢所造成，政府當務之急應趕緊設法解決物價上漲的通膨壓力，讓房地產回歸正常的市場交易機制就可以了。（相關新聞刊A10）

(時報資訊)