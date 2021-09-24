世永科技與兆綠科技致力於研發太陽能熱能之應用集熱吸收的效率，讓太陽能的熱能應用更多元化，領先業界研發出高效率太陽能乾燥機，對於環境的保護與產品應用努力不懈，精進研發綠能的技術，創新更好的節能減碳產品與設備，使太陽能更具多功能化。

太陽能乾燥機節省能源、改善空氣污染環境、最有效果、最經濟效益、成本低、利用免費潔淨的能源太陽能輻射熱，真正零污染，零排碳量，可節省85％的能源消耗，設備投資約一～兩年即可回收，適合於農漁業、農糧產品乾燥以及工商業等。

台灣專業設計製造，機型可依實際使用大小客製化，世永科技節能環保愛地球，給下一代有個潔淨的生活環境。

世永生活科技推出「太陽能乾燥機」適用於各行各業是一台更省能源的機種，溫度超過85°C以上，太陽能系統產出的熱水，也可提供暖氣服務，熱效率比傳統平板式高於一倍以上，降低二氧化碳的排放，減緩溫室效應的提升。

世永生活科技乾燥機為節能第一品牌具節省能源、改善空氣污染環境、符合經濟效益、成本低、利用免費潔淨的能源太陽能輻射熱，研究開發可用於農、漁、工、商及穀類食品、乾燥應用等，日前已成 功量產，芒果乾、香菇、鳳梨、紅龍果、黑木耳、龍眼，蔬果，花生等乾燥類產品，並可依客戶需求量身製作。網址：http://www.shiyong.com.tw。

(時報資訊)