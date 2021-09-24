閃流放電技術是電漿放電的一種，能在三度空間大範圍產生出高度氧化分解力的高速電子，與空氣成分結合後帶來強大的氧化分解力，氧化分解力是一般電漿放電的1,000倍以上，快速去除室內汙染物質的甲醛及異味，為阻絕不良空氣做出最佳的防衛。

改善室內空氣品質，可以預防病毒的傳染，遠離病毒侵害。日本大金工業從2004年開始與日本和越南的醫科大學、環境科學中心、衛生疫學研究所，運用閃流放電技術，從病毒、細菌、黴菌、過敏源、有害物質、經水傳染的細菌進行嚴格的檢驗，試驗標的涵蓋新型流行性感冒病毒（A型H1N1型）、高毒性禽類流行性感冒病毒（A型H5N1型）、流行性感冒病毒（A型H1N1型）、結核菌等項目，實驗結果已在大金官網正式公佈。

大金工業現已將閃流放電技術運用在旗下的空氣清淨機和橫綱變頻空調。暢銷機種頂級保濕X空氣清淨機MCK70VSCT-W，雙重閃流放電功能，濾網採用Lotus纖維，高度防潑水、防油，可防止髒汙堵塞，可過濾99.97％的PM0.3，業界首創TAFU長效濾網，效率提升1.4倍。與市售空氣清淨機半年更換一次濾網花費四千元相較，大金閃流放電清淨機的濾網長達十年不用更換，吸附力更不會下降，CP值極高，是市面上的暢銷機種。

值得一提的是，橫綱旗艦機種全機也是透過閃流放電產生高速電子撞擊，與氮結合空氣中的氧氣，產生高強度分解元素，有效分解空氣中的有害物質，細菌和病毒。閃流放電技術與產品訊息可上網（www.hotaidev.com.tw）查詢。

(時報資訊)