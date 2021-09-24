日本大金空調台灣總代理和泰大金公司因應疫情的衝擊，首創「健康防疫宅」的觀念，依據空氣進入室內的路徑，推出五大健康空氣解決方案，為國人建構符合防疫規範的居家環境，守護大眾的健康。

大金是空氣的專家，「在人與空氣之間，總是有大金！」和泰大金以全方位的產品代理商角色，將日本大金的產品組合，依據空氣進入室內的路徑，從阻隔/物理過濾、新鮮換氣、除菌抗病毒、整戶室內正壓、濕度控制，提出五大健康空氣解決方案，為國人提供最健康的好空氣。

五大方案首部曲是藉由物理過濾，將PM2.5過濾箱搭載前過濾網及HEPA過濾網，透過雙濾網除去大顆粒異物，有害物質去除率99％以上。其次是是加裝新風換氣機（HRV全熱交換器），引進新鮮外氣，降低室內空氣的有害物質濃度，提高室內新鮮含氧量。

粉塵、懸浮微粒、PM2.5是危害國人健康的殺手，和泰大金建議消費者選購大金閃流除菌空氣清淨機，透過強大的吸力、靜電HEPA濾網、IFD回風淨化器三大功能，快速分解有害物質。

三層高性能過濾，透過初效過濾網、荷電網及過濾器，吸附PM2.5室內微細顆粒、有害氣體及病菌微生物，帶來好品質的空氣。

運用科技防疫，給消費者新鮮好空氣，日本大金空調走在時代的尖端；和泰大金公司以「創造美好人生、祥和社會、提升生活品質、環境永續」為企業願景，兩強攜手，帶給全體國人最佳的空氣品質。

(時報資訊)