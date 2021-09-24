印度已經從第二波疫情中復甦，儘管9月至11月之間的節日旺季，恐有再出現第三波疫情的疑慮。不過，相關數據顯示，印度疫情已經獲得控制，法人表示，隨著印度疫情趨穩，未來經濟成長率可望上修回到7.5％的長期成長水準，加上印度債收益率相對高，盧布穩定，預期印度債仍是追求固定收益投資人可關注的投資標的。

安本標準投資管理表示，印度每日新增病例從5月的40萬以上下降到4萬左右；每日疫苗接種量從300萬增加到1千萬以上，而疫苗供應量自4月以來增加了一倍。超過一半的人口接種了第一劑，而近20％的人接種了兩劑。隨著經濟重新開放，近期數據有所改善，面對油價上漲，印度盧比的穩定性也比其他新興市場貨幣佳，印度債具有相對較高收益率特性，投資人有機會爭取不錯的收益機會。

保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，印度疫情趨緩，近日單日確診降至2.7萬，印度政府目標10月底前向所有符合條件的成人提供第一劑疫苗，預計至2022年初，印度所有符合條件的成年人都可以完全接種疫苗。

隨著疫情降溫，印度今年第二季GDP年增率高達20.1％，除了因為去年基期較低，第二波疫情造成的損失也明顯降低，加上政府及民眾對於疫情的應對措施已有先前經驗，讓經濟的傷害控制在最小範圍。

根據最新估計，印度2022財年（2021/4～2022/4）全年成長率，由9.2％上修至10.2％，未來一年則回到7.5％的長期成長水準。

張世東說，看好印度經濟展望，投資人不妨聚焦具有成長潛力及財務體質佳之印度債券，包括印度公債及高評等企業債，除集合高殖利率及高信用評等特性，又能參與印度經濟動能，另外，由於年底前QE縮減議題將影響全球債市投資，宜挑選較短存續期間之印度債券，受利率敏感度低，也較擁有抗波動特性。

(時報資訊)