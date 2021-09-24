美國和大陸經濟成長速度出現放緩跡象，歐元區因經濟重啟持續增長，MSCI歐洲指數在資訊科技與醫療保健產業推動下維持漲勢，綜觀今年來漲幅接近兩成，表現亮眼。

　投信法人指出，歐盟地區具備三大防護力，包含「更高疫苗覆蓋率、更鴿派的歐洲央行、更強的經濟成長力」，看好整體行情仍可期。

　鋒裕匯理資產管理表示，歐盟大國擁有更高的疫苗覆蓋率，有助於經濟重啟的續行。儘管Delta變種病毒導致病例數攀升，但疫苗完全覆蓋人口高將有助於控制死亡人數。

　其次，歐洲央行動向保持鴿派，有助於支撐歐洲資產表現。現階段全球主要央行動向並不同調，新興市場央行整體情緒更顯鷹派，但鑑於疫情等因素，寬鬆貨幣政策論調不變。此外，歐洲企業獲利表現強健，基本面推動漲勢。預期2022年歐元地區經濟成長率最樂觀為4.4％，優於美國的3.9％。

　鋒裕匯理資產管理分析，歐洲近期企業獲利表現優於市場預期。不過，經濟增長仍有存在一些不利因素，如Delta變種病毒的傳播，並且通膨走揚，將對企業獲利將造成一定壓力，擁有強大基本面和定價能力的公司更有機會度過這階段。

　群益工業國入息基金經理人陳建彰表示，經濟成長面來看，歐元區今、明兩年GDP增長預期，分別調升至4.6％和4.7％，整體而言，歐洲經濟復甦態勢未變，企業獲利表現亦可期，基本面和獲利面仍有助為股市提供支撐，後市表現仍不看淡。

　第一金投信投資長唐祖蔭表示，下半年在攻擊型資產方面，建議挑選全球創新科技股、台股。在企業補庫存、財政擴張刺激、技術轉型升級等需求帶動下，AI人工智慧、雲端大數據、物聯網、電動車等科技產業，短中長期的業績爆發潛力大。

(時報資訊)

#歐股 #美國 #大陸 #經濟成長

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
05:03
S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
05:03
Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
05:16
費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30182.53 +543.13(1.83%)
10:16
南韓KOSPI
3122.34 -5.24(0.17%)
10:16
香港恆生
24454.83 -56.15(0.23%)
10:21
上證指數
3641.68 -0.54(0.01%)
10:21
深圳成指
14432.70 +45.34(0.32%)
10:21
英國FTSE
7078.35 -5.02(0.07%)
09/23
法國CAC
6701.98 +64.98(0.98%)
00:05
德國DAX
15643.97 +137.23(0.88%)
09/23

延伸閱讀