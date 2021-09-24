美國和大陸經濟成長速度出現放緩跡象，歐元區因經濟重啟持續增長，MSCI歐洲指數在資訊科技與醫療保健產業推動下維持漲勢，綜觀今年來漲幅接近兩成，表現亮眼。

投信法人指出，歐盟地區具備三大防護力，包含「更高疫苗覆蓋率、更鴿派的歐洲央行、更強的經濟成長力」，看好整體行情仍可期。

鋒裕匯理資產管理表示，歐盟大國擁有更高的疫苗覆蓋率，有助於經濟重啟的續行。儘管Delta變種病毒導致病例數攀升，但疫苗完全覆蓋人口高將有助於控制死亡人數。

其次，歐洲央行動向保持鴿派，有助於支撐歐洲資產表現。現階段全球主要央行動向並不同調，新興市場央行整體情緒更顯鷹派，但鑑於疫情等因素，寬鬆貨幣政策論調不變。此外，歐洲企業獲利表現強健，基本面推動漲勢。預期2022年歐元地區經濟成長率最樂觀為4.4％，優於美國的3.9％。

鋒裕匯理資產管理分析，歐洲近期企業獲利表現優於市場預期。不過，經濟增長仍有存在一些不利因素，如Delta變種病毒的傳播，並且通膨走揚，將對企業獲利將造成一定壓力，擁有強大基本面和定價能力的公司更有機會度過這階段。

群益工業國入息基金經理人陳建彰表示，經濟成長面來看，歐元區今、明兩年GDP增長預期，分別調升至4.6％和4.7％，整體而言，歐洲經濟復甦態勢未變，企業獲利表現亦可期，基本面和獲利面仍有助為股市提供支撐，後市表現仍不看淡。

第一金投信投資長唐祖蔭表示，下半年在攻擊型資產方面，建議挑選全球創新科技股、台股。在企業補庫存、財政擴張刺激、技術轉型升級等需求帶動下，AI人工智慧、雲端大數據、物聯網、電動車等科技產業，短中長期的業績爆發潛力大。

(時報資訊)