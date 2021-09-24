印度股市今年表現居亞股之冠，隨著印度疫情受控，經濟成長率上調，資金持續流入之下，法人認為，印度股市今年還有機會創新高的潛力。

印度股市從8月以來表現強勁，成為近期亞洲國家中最強勢股市，累計至9月22日止，印度SENSEX指數年來已上漲25.12％並準備向6萬點整數關卡叩關，連帶激勵印度基金績效表現跟著水漲船高，多檔印度基金績效都逾25％，甚至有3檔美元計價的印度基金績效逾三成。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期印度疫苗接種進度持續加快，單日接種人次接近800萬人，疫苗接種量能提升將使得疫情獲得更好的控制，因此若未來有新一波疫情爆發，預期對印度經濟的衝擊性不會像之前，景氣復甦趨勢將維持不變。

從資金流向來看，自2019年以來外資持續流入印度股市，去年外資更是大買234億美元，8月外資再度買超逾10億美元，年至今已累計買超75億美元，顯示外資仍相當看好其長期成長性。此外，今年內資也扮演股市動能要角，截至8月底，印度境內共同基金已連續六個月呈現淨流入，過去兩個月流入金額皆超過10億美元，在內外資齊力買超下，預期印度股市動能將得以延續。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，近期印度經濟數據都交出亮眼的數據，雖然經濟復甦因為新冠肺炎疫情出現延遲，但是在政府祭出多項刺激政策、全球央行維持寬鬆措施、以及各國經濟穩步回升下，印度企業也將從中受益，近期看好的族群包括數位化創新、景氣性循環等產業。

保德信亞太基金經理人曾訓億也說，由於印度經濟成長近期明顯上漲，在製造業和營建業助攻下，4月到6月經濟擴張高達20.1％，帶動印度出口較去年同期成長39％，替第二季GDP貢獻23.7％，顯示全球對印度商品的強勁需求，也因為看好印度整體企業獲利表現，反映在外資動向上，今年來國際資金在亞股中持續買超印度市場，成為國際資金在亞股中主要配置的國家之一。

野村印度潛力基金經理人陳亭安認為，由於市場上修印度企業今年獲利，印度股市評價面頗具吸引力，短期若受疫情影響出現震盪，建議投資人仍可逢回加碼布局。

至於看好印股後市原因為聯準會延續鴿派立場、疫情逐漸控制，以及歐美景氣復甦的前提下，預期能持續吸引國際資金流入。

此外，從印度8月製造業PMI仍高於榮枯分界線看來，製造業的新訂單和產出的部分呈現成長，總理莫迪也將推動規模逾100兆盧比（1.35兆美元）的基建計畫，印度國內經濟可望復甦。

(時報資訊)