近一周全球股市出現漲多拉回，但根據最新統計，部分股票型基金上周資金動能逆勢轉強，其中美股基金再度施展吸金大法，以456.71億美元的淨流入金額，重新奪回全球股票吸金王寶座，單周吸金不僅是今年來第二大量，也是有紀錄以來第二大單周淨流入金額，連續吸金周數也順勢挺進第六周。

新興亞洲基金上周也再流入13.61億美元，並已連續五周吸金。全球新興市場基金也連三周獲資金青睞，歐股基金和拉丁美洲基金皆連二周吸引資金進駐，上周分別再有1.39億美元和1.03億美元的淨流入。僅歐非中東基金轉流出1.25億美元，連兩周吸金止步。

拉長至全年來看，依舊以美股基金最吸睛，今年來累計資金淨流入金額已來到3,118.85億美元；全球新興市場基金累計吸金也來到572.46億美元，新興亞洲基金和歐股基金迄今亦分別有資金淨流入365.34億美元和178.33億美元的水準。反觀，不論拉丁美洲基金或歐非中東基金今年來累計金額都面對失血窘境。

摩根美國科技型產品經理張致寧指出，美國經濟成長引擎持續熱轉，企業獲利財報動能強勁，景氣能見度明顯相較其他區域來得高，自然吸引國際資金前仆後繼進駐布局，全年迄今累計淨流入高達3,118億美元，全球股市搶強急先鋒當之無愧。

張致寧認為，觀察標普500指數資訊科技類股自2001年至2020年近20年來各季度表現，科技類股在消費旺季和假期效應提振下，第四季平均漲幅高達6.5％，明顯優於其餘三個季度，加上蘋果、谷歌母公司Alphabet和微軟等科技巨擘，皆宣布啟動庫藏股計畫，有望引領科技股向上攻堅。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，2021年公布至今的總體經濟及企業獲利等數據都較去年明顯為佳，主要受惠於包括聯準會在內等多數央行貨幣政策持續寬鬆、財政政策支持、消費需求上升以及企業支出增加等正面因素，若拜登政府力推的的基礎建設方案通過，則可望對風險性資產帶來進一步激勵，後市仍有表現空間。

在風險資產中，股市受惠於如企業生產力、毛利表現提升帶動獲利成長等基本面正向因素，後市表現有一定支撐；而在股市氛圍正向下，可轉債也表現可期。

(時報資訊)