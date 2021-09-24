從農曆年之後，陸股表現呈現相對弱勢，法人表示，即使至今，陸股短期變數仍多，不過，仍可定期定額投資陸股，預期第四季後半年配合年終消費旺季有一波補漲反彈行情。

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示，去年12月的中央經濟工作會議，表明貨幣將正常化、但不急轉彎，不過今年7月官方立場再轉為寬鬆， 7月下調存款準備率以增強金融對實體經濟的支持，隨時序進入第四季度，預期貨幣政策的放鬆應會對A股市場形成支撐。

對於監管議題，蘇泰弘表示，預期是未來幾個月監管打擊的力度和基調應會減緩，並採取較具建設性的言論。外資對A股仍呈現正向，從8月至今透過滬深港通為淨買入，北向通過去九個月依然是正向流入。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，目前市場擔心風險的主要是在金融市場上，一些高槓桿企業目前已很難從公開市場取得融資，主要是因今年大陸官方針對房地產開發商融資實施「三條紅線」，在此一措施下，對於房地產企業來說，最直接的影響將是融資受限，未來房企的主要任務將是降低負債及槓桿等，長線而言，此一措施，反有利地產股的健全發展。

葉宇真表示，儘管個別房企信用風險暴露，將給部分銀行帶來一定的資產品質擾動，但基於地產行業負債率已持續改善以及大規模爆發信用風險的可能性較小兩項有利因素，預期大陸金融市場整體風險將可控。

葉宇真說，以現況來看，多數上市銀行已提前確認不良，並積極地調整房地產授信政策，不斷提高合作物件選擇的標準，預計對銀行資產品質的影響整體可控。

富蘭克林證券投顧表示，相較全球股市，大中華股市短線政策調整不免經歷陣痛期，建議投資人找受惠政策趨勢大方向的潛力產業，可布局有成長空間且估值具吸引力的個股。

(時報資訊)