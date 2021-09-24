近期大陸股市波動劇烈，讓投資人對陸股有較大的疑慮。投信法人指出，在各項監管到位後，股市可望回到基本面走勢，反映官方近期各項對於經濟基本面的支持政策。

兆豐投信中國內需A股基金經理人黃家慶指出，大陸各項經濟數據，包含GDP、出口等，皆顯示復甦態勢穩定，因此各主要機構預估大陸2022年GDP皆有逾5.5％的年增率。

整體來看，雖今年大陸的內需恢復緩慢，以零售額增速來說，正常應該是8～9％，目前僅4～5％，所以釋出資金刺激內需，後續不排除其他內需消費政策推出後，經濟情勢及未來發展前景可期，且陸股擁有低基期優勢，中期角度來看陸股審慎樂觀，建議可分批加碼、分散風險。

第一金投信研判，大陸政府積極打壓之下，短期房市震盪恐再加劇，但此次的整頓僅會淘汰財務體質不佳的劣質企業，體質強韌的優質企業則將不受影響，整體房市可望「汰弱留強」，長期發展將為健全。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸後疫情時代的經濟復甦逐漸趨緩，政府逐漸轉向放寬貨幣政策，有利股市打開上漲空間。未來財政政策施力的重要增加，看好受惠的類股。因疫情使供需不平衡的原物料，未來有機會刺激價格上漲。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，貿易戰以來，大陸面臨產業外流壓力，但是這一波疫情影響下，大陸率先獲得控制，為產業轉型與升級爭取更多緩衝時間，對於經濟具有相當正面的效果，未來大陸製造仍可獲得較大的市場份額，相關產業鏈及物流等低估值股票，都具有相當投資價值。

野村中國機會基金經理人劉尹璇表示，可聚焦下半年持續高成長的行業，新能源車、碳中和議題相關的公司獲利將持續增長，醫療服務產業鏈，新興的醫美、近視矯正、牙齒矯正行業在大陸仍是藍海市場。

(時報資訊)