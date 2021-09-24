滬深300指數與MSCI中國指數隨著大陸股市逐步消化對於政策衝擊的負面影響，近期已經慢慢築底止穩，投信法人預期大陸即將迎接「金九銀十」黃金周的到來，屆時有望對於股市帶來另一波推升動能。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，根據統計，歷年10月大陸股市平均上漲機率高達七成以上，各指數的平均漲幅在1.3％至3.6％，以最指標的上證指數與滬深300指數來看，歷年10月平均分別可以繳出1.32％與1.69％的好表現，而MSCI中國指數平均漲幅更達到3.6％之多。

許智洋指出，過往包括中秋節、十一長假的「金九銀十」，是啟動第四季消費潮的序幕，接下來還有雙十一網路購物、年底消費旺季，以及延伸至隔年農曆春節前的採購潮，將帶動陸股展開新一波成長動能。

且隨著A股半年報揭露完畢，上半年A股上市公司合計實現營收同期成長26.2％，即使拿2019年同期比較亦增長24.7％，顯示陸股企業已完全擺脫疫情陰霾，在業績不確定因素消除之下，有利資金持續流入市場支撐陸股走勢。

資金面也有利陸股表現，儘管大陸股市今年遇到高估值與監管問題，外資仍持續流入A股市場，且北上資金日平均流入量高於往年，統計今年以來累積淨流入逾2,500億人民幣，已超越2020全年淨流入的2,089億，隨著大陸在全球資本市場地位逐漸提升，外資流入A股的趨勢將不會因為短期波動而有所改變。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，第三季下旬大中華迎接傳統的消費旺季，每年9、10月是大陸「金九銀十」的消費旺季，往往對股市有正向幫助，大中華相關股市指數平均有3％的報酬率，雖然大陸經濟數據轉弱，不過大陸政府已於7月認知到大陸經濟下半年面臨逐季向下壓力，預計貨幣政策有望逐步放鬆，降準、降低銀行放貸利率仍有空間。

加上企業轉型及政府政策推動都可望對股市帶來效益，尤其下半年也是大陸股市的旺季，加上金九銀十期間股市多正面表態，顯示此期間的內需顯材加持，也增添陸股投資吸引力。

(時報資訊)