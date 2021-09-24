大陸恒大風波讓近期亞洲高收益債、中國債市又起風波，引發投資人對大陸房企與整體亞高收債市的擔憂。但法人卻仍以「短空長多」來看這次恒大事件，此外，此一利空訊息多已反映在中國債價格上。

安本標準投資管理亞債投資團隊表示，以恆大地產的規模，官方料將希望避免此個體事件進一步蔓延至系統性層面，如其他地產開發商擔憂恐受此影響，將有一段期間無法進入資本市場籌資，目前預估最有可能的路線是多方面進行有規劃的債務重組方案，由於大陸官方目前以維護社會和金融穩定，積極嚴控系統性風險為首要目標。

這也呼應恒大8月與中國人民銀行和銀保監會的監管機構會後，官方聲明指出，恆大將必須「積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定」。恒大近期所面臨的負面消息，已持續反應在價格修正上。目前大陸的BB和B評等地產開發商的債券價格已充分反應近期利空消息，在短期市場震盪波動後，將提供較佳的契機。

富達國際表示，目前大陸不動產發行商獲利狀況良好，且積極配合官方三條紅線政策調整資產結構，加上整體亞高收債評價面已來到相對低點，單一恒大企業的影響不會改變富達國際對亞高收債市謹慎樂觀的看法。雖然亞洲高收益債市評價面已相當便宜，但不可否認的是在消息面影響下，市場仍相當震盪，個別債券的挑選成為投資策略重點，未來持續依據債券基本面調整配置比重，且分散配置在高品質債券，並保持基金較高的流動性。

富達國際說，目前恒大美元債券價格已反映所有不利消息，包含違約預期，也已經低於其資產相對重整價值，因此富達國際預期其價格下檔已相當有限，反之來說，未來若有任何正向發展，皆可能幫助債券價格有所表現。

(時報資訊)