根據最新統計，包含高收益債、投資級債、市政債、MBS、政府債在內的整體債券型基金，上周再吸引161.3億美元，不僅已連續九周有超過百億美元的資金淨流入，並已連續27周吸引資金進駐，累計今年來淨流入金額達4,244.05億美元。

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進一步來看三大主要債市上周基金資金動能，仍舊以投資級企業債券基金買氣最強，不僅上周再流入105.64億美元，更已連續27周吸金；高收益債券基金上周資金淨流入金額再擴大至24.23億美元，也已連續九周吸金；新興債券基金上周淨流入金額雖收斂至14.01億美元，卻也連續三周吸引資金淨流入。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，回顧上一次2013年聯準會減債經驗，摩根高收益債券在宣布減債前、宣布減債到開始執行、減債開始後期間均表現穩健，波段漲幅分別達8％、1.6％和5.9％，加上基本面復甦使高收益企業信用品質持續轉佳，更添高收益債投資魅力。

根據經驗，高收益債與美股有著高度正相關，兩者表現幾乎是亦步亦趨，想搶搭美股行情，又擔心股票波動風險者，高收益債提供另一個穩健選擇。目前美國經濟正加速回到正軌，投資高收益債正可搭上經濟復甦與美股多頭行情的順風車。

至於債券投資人最關心的違約率，黃百嵩認為，今年高收益債違約率可望來到2007年以來低位：在景氣復甦、疫情改善、油價回升等因素帶動下，今年以來高收益債違約率持續下滑，且市場進一步下調今年高收益債違約率預估值至0.65％，亦有利高收益債的整體表現。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，隨著時序逐漸步入下半年的後半段，全球市場也將隨之出現包括成長動能可能放緩、通膨預期變化，以及美國聯準會貨幣政策邁向正常化等諸多轉折。在後市的觀察與展望上，許家豪認為應留意全球經濟放緩與大陸經濟動能面臨挑戰兩大方向。

許家豪建議以兩大策略因應，第一是以尋找多元成長題材因應景氣動能可能放緩的現實，以及因應利率可能走高的可能，尋找收益來源、但同時留意投資組合中的信用跟利率風險。其次，全球景氣在第二季來到高峰，下半年呈現擴張放緩，長天期利率升幅可能受到壓抑，預估殖利率曲線將趨向平坦。

在短線利率風險較低情況下，信用債券違約率有望下滑及改善，風險性信用債券仍相對具吸引力。

(時報資訊)