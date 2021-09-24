瞄準毛小孩年產值300億元商機，金融業各出奇招。永豐銀行23日宣布，整合四大金融工具為寵物產業提供更便利的服務及應用。截至2020年，台灣寵物產業全年產值逾300億元、創歷史新高，看準寵物市場商機，金融業也陸續祭出相關金融商品像是寵物卡、寵物險、獸醫整合性金融服務來搶攻。

過去金融業鎖定寵物商機紛推相關金融商品，像是王道銀行的「浪浪認同卡」關懷流浪動物、一銀的Wonderful星璨卡，回饋通路納入大型寵物商店，如魚中魚寵物水族館、寵物公園Pet Park等。另外，產險業像富邦產、明台產都有推出寵物保險，而永豐銀針對獸醫推出整合性金融服務則是首見。

永豐銀行表示，除提供卡友於寵物通路消費的回饋外，為全台逾五千名獸醫從業人員量身打造的「永豐獸醫師數位金融服務」9月正式全面上線，整合QR Pay收款、大戶DAWHO數位帳戶、理財型房貸和獸醫師公會團體信貸共四大工具，以數位金融科技力提升產業服務便利性。

隨人口結構和社會價值觀轉變，台灣的家犬、家貓數量已約當15歲以下孩童人口數。

永豐銀行指出，寵物被視為重要家庭成員，健康照護需求逐年成長，從業人員數亦持續增加。根據統計，2020年全台獸醫師（佐）執業人數達5,486人，相較十年前成長逾四成。

永豐銀行表示，國內行動支付普及率已逾六成，永豐協助動物醫院導入QR Pay收款以提供信用卡服務且免裝刷卡機，提升客戶便利性。

若申請以永豐銀行帳戶或DAWHO數位帳戶收款可享撥款手續費優惠，達成指定任務還有1.1％高利活儲。

為協助獸醫師提供合宜場域或採購儀器以提升服務品質，永豐銀行表示，凡為獸醫師公會會員且具獸醫師（佐）職業執照者，即可申請「獸醫師公會團體信貸專案」並依個人需求選擇分段式（前二期0.96％起、第三期2.16％起）或是一段式（最低1.96％起）利率，貸款期間最長七年，可貸金額最高500萬元。

或是可申辦理財型房貸，年利率1.33％起、最高八成五，若需動用周轉金則免手續費、隨借隨還。除獸醫從業人員，永豐銀行DAWHO卡友於指定寵物通路消費，最高有7％現金回饋。

(時報資訊)