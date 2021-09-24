騰輝電子-KY（6672）受惠車用電子需求持續升溫及先前原物料漲價效益，今年來業績成長強勁。隨車市持續升溫，且電動車加速成長趨勢不變，有利汽車板、散熱材料等產品出貨持續成長，加上高速高性能筆電所需的多層HDI低損耗材料，出貨持續看好，及半導體測試材料也有小量訂單開始出貨，法人對騰輝電子-KY後市營運正面以待。

法人指出，消費性電子等一般銅箔基板材料需求旺盛，加上長期深耕軍工航天材料、終端認證努力有成，騰輝電子-KY 8月軍工材料訂單大增，創歷史銷售額新高，推升整體8月營收大幅年增81.48％、達7億元，刷新歷年次高紀錄，今年前8月營收達51.09億元，年增56.98％。

針對高速高性能筆記型電腦使用多層HDI製程的低損耗材料，法人表示，因宅經濟發威，出貨量也大幅提升，同為8月營收的一大貢獻；此外，在半導體測試材料應用上，騰輝電子-KY持續投入，已有小額訂單出貨，未來逐步放量，將成為業績成長新動能。

騰輝電子-KY 23日成交量翻倍增加、達2,820張，股價終場上漲6.38％，收150元。

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(時報資訊)

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