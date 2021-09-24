台股23日掃除恒大陰霾、反彈逾150點，市場焦點回歸企業獲利表現，CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）、軟板廠台郡（6269）分別受惠車用、消費性CIS元件需求提升，以及蘋果新機開始發售，9月營收、第三季財報可望繳出亮眼成績單。

同欣電第三季後迎來旺季需求，受惠智慧型手機、車用等客戶下單力道同步轉強，8月營收12.19億元，月減2％、年增33.4％，創單月歷史次高；累計前八月90.39億元，較去年同期成長54.7％，亦改寫歷史同期新高。

東南亞疫情逐漸改善，法人估，同欣電9月出貨量將回升，第三季營收可望再攻高。隨車用、消費性CIS元件訂單需求攀升，第四季也將繳出「淡季不淡」成績，同欣電下半年營運表現可望優於上半年。

展望明年，同欣電四大產品線陶瓷基板、CIS、混和積體電路、射頻模組均將呈成長態勢。特別是射頻模組，將受惠低軌衛星、5G基地台等需求，可望成明年成長幅度最大之產品線。

此外，蘋果iPhone 13新機、平板、穿戴裝置等陸續發售，軟板廠台郡營收可望持續受惠。法人預期，台郡第三季營收有望跳增，且第四季仍有再攀高的動能。

台郡今年也正式以LCP天線軟板產品打入iPhone新機供應鏈，市場看好其明年LCP營收續揚，且在放量出貨、良率改善下，對毛利率亦有助益。

(時報資訊)

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