23日台股隨前一日美股大漲呈現反彈行情，指數重上萬七關卡以及收高17,078.22點。奇鋐（3017）、健策（3653）兩檔電子股獲法人買盤加持，帶量攻堅行情，奇鋐股價收高83.3元、漲幅4.39％，健策收盤價318元、勁揚6.35％，可留意相關認購權證。

奇鋐2021年前8月營收310.99億元，年增幅21.21％，8月營收39.12億元，月增幅1.88％及年增幅18.45％。2021年上半年稅後盈餘13.35億元及EPS 3.78元，優於去年同期獲利7.61億元及EPS 2.16元；第二季稅後盈餘7.95億元及EPS 2.25元，高於去年同期獲利5.67億元及EPS 1.61元。

奇鋐8月營收已連三個月上揚，主要受惠企業需求推動PC/AIO組裝業務商機，下半年業績仍有機會持續走高。近期法人積極加碼奇鋐，23日法人買超7,068張，外資及投信各買超5,470張、1,532張；九月來法人買超量2.13萬張，外資買超1.19萬張居首，投信及自營商也各買超7,664張、1,789張。

健策今年前8月營收55.71億元，年增幅22.16％，8月營收7.65億元，月減幅2.31％及年增幅36.85％。2021年上半年稅後盈餘4.74億元及EPS 3.92元，去年同期獲利為5.13億元及EPS 4.25元；第二季稅後盈餘2.58億元及EPS 2.13元，略高於去年同期。

健策大園二廠去年完工量產，主攻電鍍、沖壓及鍛造等產品，法人看好伺服器及車用導線架放量，健策積極推動大園三廠興建，有利賡續營運成長。

(時報資訊)

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