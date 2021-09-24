受惠於高運價、新增運力及塞港使得供需失衡，長榮（2603）、萬海（2615）營運將熱絡到今年底。長榮23日股價上漲2.5元，漲幅2％，收在127.5元。投信23日買超長榮1,148張，為連三個交易日買超。萬海23日股價上漲4.5元，漲幅2.22％，收在207.5元，近期三大法人對萬海進出著墨不多。

法人表示，全球第三大貨櫃航商達飛、赫伯羅特等在日前宣布淡季時凍漲運價，等同於告訴全世界，產業淡季仍是供不應求，為讓客戶得到喘息，才暫停上漲，而宣布凍漲進入第二周，國際間的貨櫃海運運價仍居高不下，暗示人為凍漲的干預無效。

此外，由於國際海事組織（IMO）訂立船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等新型海上環保法規於2023年實施，2022年貨櫃船舶新船下水數量相對較少。預期2022年貨櫃航運產業將維持供不應求態勢，有利於貨櫃航運產業擺脫過往低運價的買方市場型態。此外，考量目前長榮新造船訂單為相較於同業更為充足，法人估計長榮2022年獲利也將有望比今年還高，維持強勁獲利動能。

長榮8月合併營收為500.22億元，月增9.03％，年增164.79％，並寫下單月營收衝破500億元的新里程碑，累計前八月合併營收2,858.2億元，年增131.72％。

塞港影響、節慶備貨以及後續庫存回補需求，將使運價維持在高檔，由於9月運價持續走揚，以及長榮9月新增一艘2.4萬TEU及兩艘1800 TEU貨櫃輪新船，預計9月合併營收將優於8月。

法人表示，任何人為干預如拜登管制運價、大陸管制運價、達飛凍漲等，長期都無法使船舶增加，亦無法使需求減少，法人看好萬海獲利逐季走高，2022年獲利優於2021年，2023年則受惠於二氧化碳減排、塞港常態化，營運仍續旺。

(時報資訊)

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