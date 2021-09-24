市場對於美聯準會（Fed）的貨幣政策會議，聚焦縮減購債、升息議題。目前經濟展望後市仍舊看好，預估更為強勁的通膨可能逐步上升中，美元指數近日快速衝刺93，並以偏強氣勢於22日站上八月以來的新高93.45。

美元指數上周的上漲，是因為美國零售銷售數據強勁、費城聯準會企業展望樂觀，也推升市場預期Fed將縮減購債規模的可能性。另外，近日中國地產商恆大債務問題引爆市場恐慌，並帶動避險需求，使美元對主要貨幣本周一（20日）上漲；市場對恆大違約危機的擔憂，讓美元兌人民幣周一報6.4839元兌1美元，資金流入美元避險資產，顯示美元在市場上仍具有主流商品避險之功用。

由於強勁的企業財報和Fed寬鬆的貨幣政策，美股四大指數皆有不錯的漲勢，相對美元指數在上周受惠避險需求強升之後，隨即就自高檔反轉走貶。短線上，美元指數期貨仍有機會維持區間震盪的走勢。

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(時報資訊)

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