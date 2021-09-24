美聯準會（Fed）主席鮑爾表示，經濟進展如預期，可能11月開始減債，符合市場預測，加上中國恆大違約緩解，帶動美股收紅；台股23日開盤也跳空上漲，惟陸股10點後走弱，台股也隨之小幅回檔震盪，終場收在17,078.22點，上漲152.4點、或0.9％。

在技術面上，台股22日跌破9日的低點頸線位置，上檔形成M頭型態，23日雖然上漲，但上方仍有半年線及5日線的反壓，加上裁縫線為偏空的連5綠線，MACD柱狀體在零軸以下，趨勢型指數仍為偏弱，但22日雖然盤中跌破布林通道的下緣收盤又站上，23日收盤在22日實體K線一半以上，要再下跌的危機暫時解除，惟若要持續反彈，則須有效站上半年線，台股才有機會由空轉多。

在籌碼佈局上，外資23日轉買超台股現貨35.9億元，三大法人買超台股25.64億元，外資另減碼台指期空單1,360口，留倉淨空單16,468口，態度偏多；自營商選擇權部位買買權及買賣權留倉，日內買進買權13,931口，買進賣權979口，留倉為偏多調整且力道增加；選擇權OI方面，10月合約買賣權最大OI持平在18,000/16,000處；23日法人態度開始轉為偏多，但技術面未轉強，台股近期以震盪整理視之。

據日盛期貨顧問的股期關鍵報告當中，對大盤、金融、電子依據強弱勢評定分數，目前分數各為-2.82、-2.62、4.8，其中金融分數與大盤仍偏弱，而第三季為台股電子的旺季，分數稍高。以恆大倒債的情形，國內金控或多或少曝險一定比例，操作上可空金融期貨搭配作多電子期各1口。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意