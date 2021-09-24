FOMC利率決議如市場預期、大陸房地產巨頭恆大違約擔憂緩解，美股四大指數反彈，帶動台股23日也跌深反彈，終場大漲152點，收復萬七大關、在17,078點；台指期也大漲180點，收在17,080點。不過，專家表示，指數上方遇賣壓，目前位於所有均線下，原先支撐轉為壓力，短線以中性偏空看待為宜。

元富期貨指出，台指期23日呈現開高走高格局，受美股反彈激勵，指數開盤即收復萬七關卡，隨後向上挑戰半年線，惟上方遇賣壓，指數漲幅收斂，終場以紅K棒留上影線作收。

在價差方面，台指期轉為正價差1.78點。籌碼面上，三大法人對台股現貨買超25.6億元，而在台指期淨部位方面，則是淨空單減少1,855口、至7,251口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1,360口、至16,468口；而外資對台股現貨則是買超35.9億元。

在自營商選擇權淨部位上，目前以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為二千餘口，買權賣權OI總量呈現相當。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

然而，從選擇權未平倉量來看，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06升至1.12。VIX指數下跌1.8至19.91。永豐期貨研調認為，整體選擇權籌碼面轉而有利多方。

群益期貨表示，外資期現貨略為同步作多，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性不變，整體籌碼面中性偏多。技術面上，台股目前在9月22日低點支撐不破，以及9月17日高點壓力不過下，短線續做區間震盪整理格局。

元富期貨維持看法，表示目前指數位於所有均線下，原先支撐轉為壓力，短線先以中性偏空看待為宜。

(時報資訊)