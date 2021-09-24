長佳智能（6841）營運爆喜，23日與國際醫材公司簽訂技轉合約，雙方將聯手建置攜AI腎臟疾病照護平台。該技轉案授權金3,812萬美元，未來若銷售達預期，最高可達7,300萬美元，創下台灣醫療AI史上最高紀錄。

長佳成立於2018年6月，定位為數位醫療研發公司，9月14日才以37元參考價登錄興櫃，旗下共有三大事業體，分別為醫療大數據、醫療AI軟體醫材、雲端平台。由於長佳在國內已取得三張藥證，影像傳輸裝置的美國FDA藥證已快拿到手，該公司23日股價已來到188.5元，市值達169.6億元。

長佳大股東來頭不小，持股最高的是安基生醫持股16％，其次是尚禾資產管理、持股8％，玉晟生技5％、順藥4％。

法人表示，此技轉授權案金額為3,812萬美元至7,300萬美元，約合新台幣10億～20億元，為國內AI醫療產業注入強心劑，未來將可望吸引更多國際合作案。

長佳董事陳明豐是前台大醫院院長與前中國醫藥大學醫療體系總執行長，該公司在短短三年內獲國際各項大獎，例如美國放射聯會AI競賽銀牌一次、北美放射協會AI競賽銀牌兩次、與我國國家新創獎兩次。

有鑒於高血壓和糖尿病患者數量劇增，據統計，亞太是全球糖尿病和高血壓患者人數增加最多的地區，全球末期腎病市場規模預估至2024年將高達1,355億美元，並以12.7％複合年增率持續增加。

長佳技轉授權國際醫材公司，是以研發可穿戴式醫材儀器為主，未來雙方將攜手合作開發符合各國監管與資安的雲端與地端混合系統，打造腎臟疾病照護平台，幫助腎臟疾病患者進行早期風險評估、提升病患存活率。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意