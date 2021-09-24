宜新實業（4440）董事長邱倉沛23日在上市前業績發表會上指出，透過產品結構調整，宜新高毛利的彈性包覆紗及環保紗營收比重已達56.3％，且訂單能見度已看到明年第一季，預期今年的營業毛利率將創設立以來的高峰。宜新將在10月上旬進行上市前競拍，10月下旬掛牌上市。

宜新是國內彈性包覆紗市占第一的大廠，今年上半年營收8.3億元、年增65.3％，稅後淨利1.53億元、年成長360.89％，EPS達2.54元，上半年營業毛利率25.54％。

宜新終端產品從服飾到車用，應用領域主要涵蓋運動機能服飾、具機能性之日常服飾及鞋材等消費性產品、彈性運動鞋的鞋材及汽車內裝的車材等，包含全球著名運動用品N公司、A公司等運動品牌、全球知名日系服飾U品牌的成衣及運動休閒服飾等紡織衣材、彈性運動鞋鞋材，以及熱銷全球的日系美規休旅車款、日系汽車、德系汽車內裝之車材等。

受惠於越南疫情升溫轉單，邱倉沛指出，今年6月之後營收明顯成長，目前訂單能見度已經到明年第一季。公司目前毛利率穩健，在25％左右，明年將持續調整產品結構，增加車用及環保應用產品，而該類產品的毛利率也相對較佳。

車用紡紗受到美國在去年6月，對東南亞課徵反傾銷稅影響，宜新認為，在台的車用紡紗反而成為受惠者，宜新明年車用紡紗的營收年增上看二位數。

毛利率比一般同業高，邱倉沛認為，主要原因之一，是宜新利用自行改裝設備，可將生產聚酯與尼龍假撚絲的製程與彈性複合包覆紗的兩種不同生產設備與技術流程，結合於同一台設備一次完成，形成獨特高效率的加工處理技術工法，大幅減短生產時間、產品線轉換需的待機時間及成本。

在訂單滿載，利基型產品比例持續提升下，宜新預期2022年成長空間會比今年大。

(時報資訊)

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