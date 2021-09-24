搭上星鏈概念股特快車，在題材護身下，台揚（2314）成為中秋節後變盤新避風港，在三大法人連四日買超下，股價續飆新高，由於振幅拉大，台揚慘遭警示，23日也應主管機關要求，先行公布8月獲利，惟因供應給美國電信營運商DISH的O-RAN新產品才剛在今年第三季完成相關驗證，尚未進入量產，單月仍呈赤字經營，今年營運要轉正，目前看來只能靠第四季努力。

星鏈概念股明年營運可望起飛，吸引法人搶先布局，在低軌衛星深耕多年的台揚在母公司鴻海加持下，前景看好，再加上供應給美國電信營運商DISH的O-RAN新產品已於今年第三季完成相關驗證，成為新護身符，台揚今年股價飆不停，由去年底的33.35元一路飆升至23日的76.9元，已出現倍數漲幅，著眼於近期漲勢加劇，為提醒投資人，主管機關23日要求台揚先行公布近期獲利。

台揚8月營收經自結為3.19億元，雖較去年同期年增6％，但受到原料、運費成本上揚影響，費用和成本拉高，單月稅後淨損仍達到4,600萬元，換算每股淨損為0.2元，由於台揚今年上半年歸屬母公司淨損仍達到1.9億元，換算每股虧損0.84元，推估前八個月累計每股淨損應已超出1元，要靠9月單月成功將獲利轉正，難度頗高。

法人指出，台揚獲美國衛星廣播服務商Dish Networku青睞，拿下5G O-RAN RU（無線電單元）訂單，依據Dish Networku的規畫，擬於2022年上半年達到全美二成的人口覆蓋率、2023年上半年上看七成的全美人口覆蓋率，若此計畫成真，已成功打進供應鏈的台揚可望先受惠，至於商機何時發酵？營收何時出現爆發性的成長，應是重要指標。

法人指出，O-RAN產品內含軟體，一般毛利率都優於RRH，若O-RAN產品可以順利量產出貨，將對台揚的毛利率及獲利改善，有極大的挹注。

(時報資訊)

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