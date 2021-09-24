二極體大廠強茂（2481）繼上半年獲利繳出年成長翻倍的優異成績單後，法人看好，二極體市場需求仍舊相當強勁，在IDM大廠產能供給持續吃緊效應下，強茂也受惠於轉單效益，產能一路滿到年底，預期下半年獲利將有機會優於上半年，全年業績將可望達到倍數成長的亮眼表現。

二極體市場需求持續暢旺，且在國際IDM大廠馬來西亞產能大幅受限後，使得二極體訂單大幅移轉到強茂，讓強茂下半年營運有望更上一層樓。法人指出，強茂下半年接單動能已經滿到2021年底，預期下半年營收可望繳出優於上半年水準。

據了解，強茂2021年以來受惠於消費性、工控及車用等各式終端需求強勁，推動二極體產品出貨暢旺，加上原材料漲價，使產品單價提升，在需求暢旺同時得以轉嫁給予客戶，帶動2021年前八月合併營收繳出年成長41.2％至91.83億元的六年以來同期新高水準，連帶讓上半年獲利達到8.55億元，相較2020年同期大幅成長114.0％。

因此法人看好，強茂下半年在接單動能可望優於上半年情況下，下半年合併營收及毛利都有機會同步攀升，使得下半年獲利表現優於上半年水準，代表全年業績可望達到倍數成長的亮眼水準。

事實上，2021年以來在電動車、資料中心及5G等新興需求帶動下，二極體用量大幅成長，國際IDM大廠及台灣二極體廠接單動能就相當強勁，進入下半年後，由於新冠肺炎疫情衝擊馬來西亞，使得國際IDM大廠產能受限，二極體交期及價格同步大增，交期平均在四～八個月不等，相較過去倍數成長，使二極體訂單開始出現移轉效應，強茂也因此受惠。

除此之外，強茂為搶攻新世代的碳化矽（SiC）商機，先前推出的SiC FRD二極體產品已經開始放量出貨，至於碳化矽蕭基二極體（Schottky diode）則將在年底前進入送樣階段。

法人看好，隨著各式碳化矽二極體產品逐步開始量產出貨，將可望明顯提高強茂工控及車用產品營收占比，連帶讓毛利率不斷向上提升，使強茂業績穩健向上成長。

(時報資訊)

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