因應企業數位化需求帶動，研調機構Omdia調查報告指出，全球伺服器市場規模以維穩季增、年增的成長動能，於今年第二季達到近215億美元的高水位，其中比重占達26％以上的ODM Direct白牌伺服器市場規模，並有突破55億美元的表現。

Omdia並預期，全年度整體伺服器市場在伺服器ASP（產品平均售價）持續增下，將進一步推升全球市場規模年增11％、達920億美元。

受惠整體伺服器市場需求增溫，台主要ODM廠包括英業達、緯創、鴻海、廣達等，上半年雖受到料件短缺、壓抑部分出貨動能，不過各家在伺服器業務營運表現仍多維穩成長走勢，對下半年亦持續看增。

在企業端伺服器供應服務商中，戴爾（Dell EMC）及聯想則在提前積極布局企業逐步解封的商用需求下，以逾一成的年增幅，在各業者中成長相對強勁。尤其戴爾在受惠歐洲各主要電信運營商如Vodafone（英）、Orange（法）及Deutsche Telekom（德）等業者在Open RAN開放網路架構大型專案商機帶動下，業務增長動能可期。

法人觀察，目前戴爾伺服器主要ODM訂單仍多集中於英業達、鴻海及緯創，不過在持續分散供應鏈策略下，近來其在新CPU架構的伺服器專案上持續擴大釋單予仁寶，比重已超過一成。

至於在白牌伺服器部分，Omdia則指出，台廠中包括緯穎、廣達及鴻海等，在超大型雲端網路服務商持續堅定不移的擴張下，將繼續引領白牌伺服器市場規模增長。

此外，Omdia也觀察到，採用超微AMD CPU架構的伺服器比重，在今年第二季來到歷年各季的新高、達約17％。法人預期，在影音串流平台業者Netflix近一年來在AMD的EPYC CPU持續推升伺服器頻寬達400Gbps下，將加速拉抬AMD高階伺服器產品滲透率，同時其主要代工台廠華擎亦可望受惠，為其伺服器業務帶來持穩加溫的成長動能。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意