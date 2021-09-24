中鋼（2002）第四季接單傳捷報，23日收單的10月份月盤和季盤單達到預期目標外，估計全季接單目標305萬公噸也可望順利達標。中鋼董事長翁朝棟表示，目前鋼材供給端依然吃緊，且需求暢旺，中鋼第四季內外銷接單沒問題，不受大陸恒大效應和廣東大限電影響。

展望未來，翁朝棟認為，在大陸環保限產，與歐美鋼廠安排大修計畫下，供給端仍然吃緊，且隨著歐美、亞洲疫情穩定後，需求暢旺，加上傳統旺季的遞延榮景落在11、12月，因此中鋼第四季接單不會有問題。

中鋼執行副總經理黃建智也表示，中鋼第四季內外銷報價與接單如常進行，各地區也會依照客戶與產品需求強度及價位高低，做數量增減取捨的調度，達到接單目標不成問題，外銷大陸訂單目前也沒有因恒大或廣東限電有任何影響。

中鋼9月15日開出10月和第四季內銷盤價後，即刻展開內外銷接單作業，其中10月月盤和季盤訂單於23日收單，結果符合事前需求調查，順利達標。

中鋼表示，第四季內外銷規畫接單量為305萬公噸，其中內銷量占60％，外銷占40％，較前一季規畫接單量310萬公噸，略減5萬公噸，主要是受到小鋼胚和鋼板工場安排在年底前歲修影響，導致產量減少所致。

不過，以中鋼第四季規畫接單目標量情況，冷熱軋主力鋼材占逾150萬公噸，棒線占超過60萬公噸，截至23日止，10月的月盤和季盤接單量都順利達標，且預期第四季整體接單量可望達到盤價需求調查的規劃目標量305萬公噸。

(時報資訊)

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