全球疫情尚未穩定，自行車市場需求依然暢旺，惟組車大廠目前面臨缺料問題，造成組裝產能難以提高、訂單遞延出貨。滿手訂單的自行車龍頭廠巨大（9921），下半年訂單平均達交率約七成。為解決國際零件大廠供料不及的問題，巨大在「路不轉人轉」下，許多低階與可取代的零件料源，紛紛改採台廠品牌替代，力拚提高訂單達交率。

巨大看準後疫情時代，自行車產業將因代步工具的改變而受惠，去年疫情期間就已提前下單備料，今年上半年在料源供應較無虞下，訂單達交率高達95％以上，挹注上半年合併營收419.9億元，年增27.1％，每股大賺9.47元、創同期新高。

而E-bike是巨大營收與獲利成長的主要動能。今年上半年，自有品牌E-bike營收大幅成長40％，尤其是德國、法國、荷蘭及美國市場均大幅成長；自有品牌連同代工業務，E-bike占巨大整體營收逾30％。

不過進入下半年已來，由於國際零件大廠的海外廠，受疫情影響一度停工，讓原本就嚴重缺料的自行車組車廠雪上加霜。據悉，這家國際大廠原本零件交期在三至六個月，目前已遞延到22個月，而巨大是該廠商全球最大客戶，雖然分配到不少高階零件料源，但對於滿手訂單的巨大而言，中低階料源依然不敷使用，下半年訂單達交率因此降至七成。

面對國際大廠零件交期大幅延長，巨大表示，最近改採台廠生產製造的低階、可取代的零件，解決部分缺料問題。不過，巨大目前訂單達交率僅有七成，今年下半年的訂單恐怕要延到明年上半年才能交完貨，目前訂單能見度看到明年下半年。

巨大強調，疫情尚未穩定，自行車需求並未消退，且歐美庫存水位僅半個月不到，惟受限於缺料，組裝產能無法提高，加上航運成本上漲且船期拉長，預期將影響下半年營收獲利成長幅度。

在全球綠能及健康意識提升下，自行車及E-bike騎乘人口增加，巨大看好長期成長趨勢，將在越南平陽省投資4,800萬美元設廠，預計2023年下半年投產，最高產能可達100萬台。

(時報資訊)

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