特用材料需求熱、新品出貨攀升，長興（1717）8月自結稅前淨利4.09億元，月增9.51％、年增4.18％；前八月稅前淨利31.94億元、年增79.27％，每股稅前淨利2.58元。

永光（1711）在色料、電子、特化業績持穩推進下，自結8月稅前淨利0.56億元，與7月持平；前八月稅前淨利4.79億元、年增238％，每股稅前淨利0.86元。

長興三大事業單位出貨穩定，8月營收月增3.01％、年增37.71％，在營收規模擴大、產品組合優化下，帶動獲利月增幅度高於營收月增幅度；前八月稅前淨利31.94億元，已超越去年全年獲利表現。

長興表示，特用材料事業單位的新品出貨量增加，8月特用材料業績首度突破10億元，續創新高。後市雖仍需觀察全球及中國大陸景氣復甦的終端市場表現，但整體而言風險可控，且特用材料利基產品需求熱絡，新品貢獻提升，預期下半年仍可延續今年來穩定表現。

永光色料事業擺脫去年疫情谷底，搭配特化動能推進，前八月營收年增23％，營業淨利4.44億元，稅前淨利4.75億元，每股稅前淨利0.86元。永光認為，下半年出貨受海運不確定性影響，但訂單需求存在，仍正面看待，並持續布局半導體製程相關化學品與材料，因應需求成長契機。

永光指出，半導體、顯示器產業這兩年都有很好的成長空間，公司也持續開發更多下世代製程所需的功能性電子化學品，積極與兩岸下游業者共同開發市場，加上半導體龍頭客戶宣布未來幾年擴產，要求供應鏈跟上腳步，永光也做好供應量能。

(時報資訊)

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