強固型工業電腦品牌廠神基（3005）將於10月1日進行旗下業務分割，其中，新子公司之一的神基數位科技將辦理7.35億元的現金增資案，發行共4.9萬張普通股，並全數由母公司神基以每股15元認購。

神基在拆分各事業群業務後，將轉型為投資控股公司，原旗下強固型電腦事業群業務、含括「Getac」品牌經營，則由神基數位科技承接。此回增資案除將作為神基數位科技未來營運資金所需外，亦將用於後續興建自動化廠房需求。

除了神基數位科技，神基原旗下含括電源、光電等產品，及產品造型服務、自動化設備解決方案等機電與能源事業群，則分割移轉至另一新子公司漢通科技。

加上其它既有的綜合機構件事業群、汽車機構件事業群，與負責航太業務的豐達科等五大事業，將落實專業分工、各自深耕專業領域，同時在未來與戰略夥伴進行業務合作、合資或參股等營運策略上，也將更具有彈性和靈活度。

神基今年以來在強固型電腦市場回歸正常需求之際，綜合機構件業務亦在持續受惠筆電機殼產品出貨增溫帶動下，營收表現多維穩年增走勢向上，累計今年1到8月合併營收已達200.25億元，較去年同期增加13.51％，續站15年來同期新高。

神基上半年受惠認列業外處分子公司舊廠利益，稅後每股盈餘已達4.96元、超越過去各年度的獲利。展望下半年，神基持續看好強固電腦業務下半年動能將優於上半年，加上品牌廠針對商務及高階機款拉貨比重提升，為其綜合機構件挹注營運動能，另汽車機構件業務也較去年回溫，今年度本業營運持續看漲。

(時報資訊)

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