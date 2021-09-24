五倍券納入電商消費，法人預期，將帶動第四季台灣網路消費大幅成長，此外，疫情加速零售產業OMO虛實融合的發展，也帶動台灣品牌D2C（Direct to customer，直接面對消費者）的趨勢興起。法人認為，兩大因素有望帶動更多實體商店進行OMO轉型，將嘉惠91APP（6741）等虛實整合服務商的業績表現。法人預期，91APP上半年營收符合市場預期，第四季在五倍券發放以及OMO加速發展之下，營運有望獲強勁動能。

振興五倍券將於10月8日上路，使用期限將到明年4月底，將刺激國內消費動能。值得注意的是，第二季實體零售的網路銷售金額年增率達45％，綜觀91APP專注的細分產業綜合商品、服飾以及化妝品，年增率更達61％、11％以及66％，預期在第四季營運還有向上空間。

91APP半年歸屬母公司淨利1.23億元，也較去年同期增加55％，每股盈餘為1.12元，優於去年同期0.74元。8月營收8,866萬元，月減2.72％、年增30.94％。累計1～8月營收4.37億元，較去年同期增近三成。91APP 23日股價獲外資買盤進駐，盤中上攻漲停鎖死，收盤價222元。

91APP第二季經常性營收佔總營收比例已達94％，其中包括軟體經常性收入、服務的經常性收入。在每月貢獻GMV超過新台幣30萬元的重要客戶當中，數量也穩定成長，續約率達99％，對整體GMV貢獻達九成以上，其NRR（淨收入留存率，Net Revenue Retention）達118％。NRR為SaaS軟體公司的重要指標，代表與去年同期相比，客戶更願意付費購買產品。

上半年91APP整體GMV達新台幣75億元，而GMV的來源包括App端、與Web端，從2017年至今年上半年，來自App端的貢獻穩定向上，截至目前，近六成的GMV貢獻都來自App裝置。

91APP董事長何英圻先前表示，長期看好OMO產業趨勢與91APP虛實整合服務的商業模式，加上第四季邁入零售旺季，預期不管在台灣或是海外市場，營運仍有相當大的成長空間。

(時報資訊)