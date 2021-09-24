高盛最新研究報告指出，在全球減碳與再生能源趨勢影響下，銅將成為未來的「新石油」，預估銅價將會在未來四年內持續看漲。榮科除受惠市場需求與國際銅價攀升，聚焦綠色卓越營運策略，鎖定再生能源與高頻高速，也是榮科成長的重要動能。

榮科制定6R框架，包括循環回收（Recycling）、安全取代（Replace）、減量（Reduce）、賦予新用途（Repurpose）、資源回收（Recovery）、可再生（Renewable）。

實際案例如100％使用回收廢銅做為原料，並致力於銅廢料再生；生產基地屋頂上架太陽能板，並持增加比例；使用中鋼廢蒸氣轉化成生產所需熱能；使用自製化學品，降低對環境污染等。

榮科董事長林誠偉指出，氣候變遷議題下起飛的再生能源板塊，以及5G時代來臨，帶動市場需求全面升溫，PCB廠上游供貨緊張。在原物料價格飆漲的市場反應下，榮科的綠色卓越營運策略與穩定供應商資源，從而確保供貨的穩定性。

林誠偉表示，榮科作為最值得信賴的綠色電子材料夥伴，透過創新製程與配方，減低銅汙泥廢料達33％，也大幅降低14％用水與7％用電量，並在製程中使用對環境友善的配方，整體而言，落實綠色營運策略有助於降低成本，同時也提高12％生產力，成功締造環境與獲利雙重佳績。

看好市場需求日益成長，榮科除持續評估擴產計畫外，也與工研院、成功大學展開合作，並持續推動綠色卓越營運策略。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意