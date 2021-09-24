受惠於PCB應用快速發展以及需求強勁，加上銅價及加工費第二季都來到高檔，帶動銅箔廠榮科（4989）上半年業績表現亮眼，展望2022年，總經理陳銘樹表示，全球PCB銅箔產能跟不上PCB需求成長，整體供需看起來仍是吃緊的狀態，且加工費預期也是持穩，因此樂觀看待榮科明年維持成長趨勢無虞。

榮科上半年營收21.23億、年增57.3％，稅後淨利2.62億元、年增1,555％，每股盈餘1.71元，其中，毛利率19％、營業淨利率16％，都接近高峰水準。公司看好市場需求強勁，尤其第四季是傳統旺季，對於下半年營收展望不看淡，營業淨利率在生產力、良率優化下，下半年有望較上半年持平、甚至成長，整體來看，2021年會是財務表現很好的一年。

受惠PCB市場蓬勃發展，帶動銅箔需求暢旺，榮科八月營收4.62億元、年增176％，創單月歷史新高，累計前八月營收達29.65億元、年增69.9％，為歷年同期新高。

加工費方面，榮科表示，今年因一度斷貨，第二季漲到高點，目前看起來是持穩，明年預估是持平或看需求狀況，高端產品沒問題、預期會漲，低端產品則可能會稍弱一些，而台商接手日商地位後，產品大多以高階為主，整體展望持正面看法。

根據研調機構估計，2021～2025年全球PCB銅箔產能年複合成長率3％，但同一時間，PCB需求的年複合成長率是3.8％，顯現接下來幾年，全球PCB銅箔需求依然供不應求。陳銘樹表示，看到湖北、江西、四川等地，有很多高階新產能陸續開出，但這兩年銅箔設備受限在日商手上，所以供給面無法快速成長。

另外也觀察到疫情的催化下，客戶備料也有所改變，過去常說Just in time，現在考量中美貿易戰、海運塞港等因素，客戶採購越趨積極，目前看明年需求都還是很樂觀。

而PCB強勁的成長力道，大致可分為三大動能，通訊電子產業受益於5G推波助瀾；消費電子產業以AI、IoT、智能家居為新藍海代表；汽車電子產業跟隨汽車從機械化走到電子化，甚至未來的智慧化。

尤其是車用市場，陳銘樹分析，未來燃油車逐漸退場，電動車、自駕車持續成長的趨勢不變，以前一台車大約用5公斤電路板，現在電動車以特斯拉為例大約15～20公斤，未來走到全自駕時，將用上30～40公斤，尤其更多的充電站也需要用上厚銅，可見未來需求依舊強勁。

(時報資訊)