被動元件廠今年仍有程度不一擴產計畫，然受到疫情、缺工問題雙重影響，新廠投產時程延後，衝擊新產能釋放，凱美（2375）東莞新廠將延至11月大量投產；禾伸堂（3026）龍潭新廠也因外籍工程師無法順利來台，遞延量產時程。

龍頭廠國巨（2327）今年僅針對鉭質電容擴產10～15％，MLCC僅進行高雄大發三廠的土建工程，晶片電阻、MLCC今年沒有新增產能計畫，產能擴充不受影響。

凱美在東莞擴建鋁質電容新廠，然而大陸長期性缺工，導致建廠時程落後，原定9月底投產的時程，也往後延至今年11月初，目前生產線仍在進行最後整裝，據估計，凱美東莞新廠全產稼動之下，可望提升鋁質電容產值達一倍。

今年鋁質電容的供需相對緊俏，因日系主要生產廠商佳美工、尼吉康在馬來西亞均有為數不少的產能，在疫情衝擊之下，影響產能開出，加上運輸成本高漲、大陸電價暴漲、國際鋁價衝高，推升鋁質電容價格，目前各鋁電廠已與旗下客戶議價，只差拍板漲幅，10月1日開始鋁質電容可望啟動新一輪調漲。

而禾伸堂的龍潭新廠原定今年第三季投產，但因國內的疫情急轉直下，且進行邊境管制，致外籍工程師無法順利來台裝機，即使設備已經運抵台灣，生產線也不斷進行調整，但是大量投產時程仍未定。

禾伸堂的龍潭新廠總投資額上看25億元，月產能規劃為6億顆，新廠產能滿載之下，禾伸堂MLCC月產能將從10億顆攀升至16億顆，相當於增產60％，原定分四階段達產能滿載水位。

其餘廠商包括興勤（2428）、華新科（2492）今年在台灣的擴產均以硬體架構為主，興勤的高雄楠梓三廠目前仍按照原定計畫擴建，新廠暫定2022年投產。

(時報資訊)

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