國際金融分析：

在美國新增非農就業8月大幅不如市場預期後，高盛、摩根大通等均下調美國第三季經濟成長，加上通膨仍處在高位、平均薪資增速上行，金融市場擔憂經濟增長不足、對停滯性通膨產生疑慮。

以歷史經驗，股市在資金行情過渡到基本面行情的過程中，影響多空的關鍵在基本面的強度和市場預期的比較，基本面夠強，股市震盪向上；反之，經濟前景不明，股市回調整理待釐清後再決定方向。

經濟復甦力道減緩，加上美國債務上限議題、及中國對各行業龍頭監管加大、恒大債務危機等利空，特別是在四巫日到期前後一週波動加大，近月全球股市普遍拉回。

展望未來，Fed貨幣政策步調已趨明朗、恒大事件也終會落幕，市場關注的焦點應該在未來經濟成長動能的力道，以及後續中國大陸政策態度的方向。

以日前FOMC公佈的經濟預估，雖然將今年的成長率由6月預估的7％下調至5.9％，但上調明年和後年的成長力道；以彭博最新調查，雖然第三季受Delta變異干擾而放緩，但季增率仍有5％增長，且第四季仍將較第三季增長5.3％；對比印度和英國Delta經驗，此波美國疫情峰值應已過去，可以預期後續服務業支出動能將明顯回升。

彭博預估9月非農就業將達51.3萬，搭配歷史季節因素經驗，新增非農將自9月開始回升，配合初領失業救濟金最新數據持續改善，後續的消費動能增長應無疑慮。

以2013年至2015年歷經三次QE後的taper為經驗，資產負債表膨脹的速度減緩，無論taper暗示、提出與實施，股市皆歷經振盪，但是修正之後股市回升再創高。

中國監管政策的方向和力道，在一篇李光滿充滿「大字報」風格的文章被中國官媒廣泛轉發之後，引發市場對「二次文革」的擔憂；事件擴大之後，在中國以宣揚民族主義出名、時常官方授意發聲、市場認知具鷹派指標的中國環球時報總編胡錫進發文批評「李光滿宣揚中國正在發生深刻的革命」是誤判和誤導，並表明「中國要繼續發展…穩健的方式自我完善…中國的改革開放路線不會變，兩個毫不動搖（即國企和私有企業）不會變…在加快經濟社會發展的同時推進共同富裕」。綜觀而言，持續的監管政策對中國經濟動能將有壓抑，但是發展成系統性危機的風險並不大。

操作策略：

近10日和20日大盤成交量能僅分別為2,620和3,053億元，和7月上旬的均量5,500～6,000億元呈現腰斬，此時趨勢、需求明確產業的投資價值會更加突顯。包括新產品跨越性價比導入企業應用，如AI、BBU、電子標籤、綠能等；技術變革帶動產業鏈需求大幅變動，如電動車半導體需求；台積電製程演進帶來的先進封裝地位躍升，及ABF載板受惠面積放大、HPC需求、先進封裝等影響，2022年供不應求的程度恐較今年更為嚴重。

(時報資訊)