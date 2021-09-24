儘管美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決議結果符合市場預期，最快11月啟動縮減購債，大盤23日開高走高，但價量背離問題依舊無法解決，多頭縮手，盤面個股單兵作戰，大同（2371）、越峰（8121）等具題材的低價股占據主導地位。

台股23日反彈152點，收復萬七關卡，但成交值仍僅有2,538億元，創今年第三低，造成指數攻高無力，凱基投顧董事長朱晏民表示，儘管Fed的疑慮去除，但電子股基本面雜音未消、恒大債務風暴、美國兩黨因債務上限對峙、Delta阻礙經濟復甦等，外在環境變數仍多，短時間內缺乏主流下，選股上須格外謹慎。

法人指出，統計過去15年中秋節後5日、10日大盤上漲機率分別達87％、73％，投資人宜待量能放大過季線後，操作才可轉趨積極。當前資金轉進低價銅板股，以68檔漲幅逾5％的個股觀察，近六成收盤價低於50元，其中大同、昱捷、信音、越峰、亞聚、茂矽、華夏、精確、福華、環泰、上曜、威健等12檔銅板股近10日更獲法人買超百張以上。大同23日成交值更突破百億元，僅次漢磊與台積電。

國泰證期經理蔡明翰表示，恒大風暴與雷曼兄弟的時空背景與環境並不相同，投資人無須過度恐慌，景氣只要持續復甦，恒大事件就可以看成暫時性的衝擊，投資人反可逢低布局。

摩爾投顧分析師張志誠表示，大盤剛經歷重挫後多頭心態保守，融券餘額22日卻也明顯回補4.43萬張，代表空方同樣戒慎恐懼，預料9月營收公布及單日成交值超過3,500億元以前，大盤將居於小區間震盪。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意