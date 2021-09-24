永豐實（6790）與華景電（6788）23日完成公開申購抽籤，中籤率分別達2.71％與0.27％，2檔個股預計在29日掛牌，以興櫃23日均價59.44元、209.22元計算，中籤戶潛在獲利各有0.74萬元與8.42萬元。

永豐餘小金雞永豐實主要業務為「五月花」等衛生紙品牌的生產與銷售，申購期間（扣除不合格單）總計吸引16.45萬張申購單，但因其釋出的承銷股數高達4,600張，僅次志強-KY，也讓2.71％的中籤率擠進今年第三高，前兩名分別為91APP*-KY與志強-KY。

反觀晶圓製程氣體性分子（AMC）微污染物防治系統設備大廠華景電，儘管承銷價達125元，但因搭上半導體先進製程建廠浪潮，今年上半年營收年增24.89％至4.63億元，毛利率51.66％，稅後淨利與每股盈餘也分別繳出1.03億元、3.25元的亮眼佳績，且承銷價與興櫃均價價差高達六成以上，吸引21萬張申購單搶進，最終中籤率僅有0.27％，創今年第三低，僅高於安格與亨泰光。

承銷圈法人指出，目前市場資金寬裕，熱門IPO案在興櫃市場股價就已被拉高，導致新上市櫃股破發頻傳，投資人不宜對蜜月期「穩賺」抱持過度信心，仍應回歸到個股的基本面。

下半年旺季來到，IPO股一棒接一棒，國內五金領導品牌振宇五金23日也完成競價拍賣，得標平均價格107.42元，預計將在24日起以每股80元辦理公開申購，並擬在10月6日掛牌上櫃，將成為今年第四檔新上櫃股。

今年在本土疫情衝擊下，振宇五金仍成功運用線上線下整合，上半年營收逆勢繳出8.37億元、年增7.43％的成績，稅後盈餘達5,995萬元，每股盈餘3.47元，均較去年同期成長。尤其線上業績更較去年同期激增20倍，實體店面也在疫情趨緩後重啟展店步伐，力拼百家目標。

另外三商家購、全訊、森崴能源、宜新實業、穩得皆已經通過主管機關核准掛牌，詠業、力積電、上品、洋基工程、聯發國際也在9月中旬陸續通過審議委員會，預計全年IPO數量可望突破20家。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意