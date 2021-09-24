時序進入第3季底倒數，台股作帳行情加溫，投資專家看好，隨著中秋連假結束、Fed利率決策會議如預期，恒大債務問題也有正向消息傳出，預期加碼力道有機會一路延續到月底，仁寶（2324）、金像電（2368）、聯茂（6213）等12檔獲投信連日買盤敲進。

投信季底作帳行情啟動，秋節過後加碼力道續強，不僅在大盤重挫之際逆勢買超21億元，逢低布局意味濃厚，23日雖在上市小幅調節2.52億元，不過，買盤目標轉進中小型股，合計上市櫃仍買超3.42億元，近9個交易日波段敲進81.72億元。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，Fed釋出可能縮減購債進度符合市場預期，加上中國恒大近日到期債息獲解決，市場緊張情緒暫時解除，看好多頭可望重整旗鼓，展開季底作帳行情。

統計投信法人連續買超5日以上，累計加碼逾千張的強勢個股，包括仁寶、金像電、永豐金、台塑、聯茂、漢磊、第一金、奇鋐、智原、台灣高鐵、廣達、玉山金等，季底作帳行情可期。

凱基投顧表示，在投信買盤助攻之下，中小型電子股表現相對強勢。其中，聯茂受惠伺服器、網通和5G等領域持續成長，下半年營收可望逐季創新高，已獲投信連13個交易日加碼，波段持股大增7,703張。

尤其目前電子業進入傳統旺季，搭配消費電子需求浮現、5G基地台建置復甦，加上伺服器新平台擴大拉貨，帶動印刷電路板及相關上游原物料出貨動能，下半年營運持續攀升。

第三代半導體概念股漢磊則挾帶國際IDM大廠釋單利多，營收連3月創下新高，23日股價大漲9.5％，逼近漲停價位，並突破9月上旬高點壓力，投信買盤提前卡位，連5個交易日買超。

另外，電動車題材也成為投信布局焦點，康舒新能源布局效益逐漸顯現，電動機車Gogoro赴美掛牌，兼具股東及換電站、車用電源主要供應商角色，車電新增兩家新客戶預計年底開始出貨。

(時報資訊)

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