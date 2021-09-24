雲端復甦商機啟動！瑞信證券看好，跨世代CPU升級加上先前被壓抑的雲端相關需求同時爆發，雲端產業2022年喜迎超級周期（super-cycle），台系領導級ODM廠受惠最深，初評華擎（3515）、嘉澤（3533），升評信驊（5274）、緯穎（6669），投資評等全為「優於大盤」。

雲端產業2021年受零組件缺貨衝擊，導致需求遭到壓抑，族群內指標股走勢並不整齊，其中，族群高價領頭羊信驊貴為股后，然瑞信初評喊買、且目標價上檔空間最大的華擎，才剛走出破底危機，股價位階相差甚遠。

瑞信點名的四大雲端商機復甦受惠股中，對華擎的股價預期為190元，潛在上檔空間近三成居冠。嘉澤的合理股價估值是680元，潛在上檔空間為17％，信驊、緯穎股價潛在上檔空間則各為9％與21％，推測合理股價預期為2,650與1,160元。

瑞信證券從產業結構變化與銷售模式出發，重申對雲端IT基礎建設領域的樂觀態度。首先，不只英特爾推出Eagle Stream平台，2022年還有AMD Zen 4架構的Genoa，跨世代解決方案的推出，將替雲端產業帶來更多的轉型變革，驅動雲端IT基礎建設的超級周期循環，並嘉惠相關台廠營運表現。

其次，搭上雲端產業上行循環趨勢，受惠開放運算更加普及，ODM Direct／白牌伺服器獲得更大表現空間。瑞信針對ODM Direct調查數據表明，雲端相關ODM廠得益於全球超大規模企業資本支出揚升，中長期最有發揮空間，其中，伺服器2020～2023年的年複合成長率為20％，同期間，儲存空間的年複合成長率為15％，網路交換機則是31％。

另一方面，企業經過在新冠肺炎疫情大流行時期保全資本能量後，現在混合雲需求的帶動下，預期企業端的需求將於下半年轉為復甦。

瑞信認為，本次納入研究範圍的華擎、嘉澤，在雲端超級循環時期動能最強。外資估算，華擎2020年每股純益成功翻倍、獲利突破一股本後，2021年又再進化近一倍，每股純益上看20.9元；嘉澤獲利將連年保持雙位數年增佳績，2021～2023年每股純益分別是29.05、37.89與45.81元。

(時報資訊)

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