花旗環球證券指出，越南停工負面消息已反映在紡織製鞋指標股股價上；豐泰（9910）23日最新公告越南產能陸續復工，更是送來及時雨。看好台系大廠2022年的營收與獲利動能不容小覷，初評紡織製鞋指標股，以儒鴻（1476）為投資首選、推測合理股價777元，豐泰投資評等同為「買進」。

疫情衝擊東南亞，導致越南生產基地封城停工，過去持續困擾紡織製鞋族群指標股，摩根士丹利證券等外資緊盯最新變化，所幸身為Nike供應鏈的製鞋大廠豐泰公告越南廠逐步復工，有助化解市場負面情緒，同時隨花旗環球等大型外資加入看多產業前景行列，儒鴻等指標股瞄準重新獲得國際資金關愛。

花旗環球證券定調，考量越南停工問題導致紡織製鞋族群第三季營運可能出現修正，市場預期已經下修，輔以疫苗接種率上升，促使經濟活動重新開放；另一方面，指標股從高點回檔以來，股價最大修正幅度曾達二成以上，目前報酬風險比看來更具吸引力，接下來首要觀察焦點則是OEM廠如何加速提升營收。

針對新冠肺炎導致以越南為主的東南亞廠區停工影響，花旗環球證券與各大型外資觀點一致，咸認為生產中斷對台系供應商僅為短期負面因素。更重要的是，經過此次事件，不僅可能會加速供應端的整合腳步，國際品牌也可能更傾向與大型、具一定品質、跨國營運且具垂直整合能力的OEM廠，建立更深厚的合作關係。

花旗環球初評「買進」的儒鴻、豐泰，長期均掌握「運動休閒」的結構性商機，外資估算，二大指標股2020～2023年獲利年複合成長率高達26～27％。短期來看，紡織OEM廠因越南封城措施放鬆與疫苗接種率提高，營收反彈的幅度會比製鞋廠來得更強勁。

歸納外資對紡織製鞋族群領頭羊的觀點，儒鴻為異口同聲力挺的投資首選，摩根士丹利證券賦予888元股價預期為最高，隨後為美銀的779元與花旗環球的777元，若考量樂觀情境，大摩、花旗環球對儒鴻股價預期甚至上看1,100與930元。再者，鑑於越南產能恢復，凱基投顧指出，看好Nike長期市占擴張與產業領先地位，將推動2021～2024年營收年複合成長率10％，高於過去五年的7％，豐泰有87％營收來自Nike，法人高度關注。

(時報資訊)

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