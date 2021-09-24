晶圓代工報價不斷上漲，連帶讓供給吃緊的網通晶片成本不斷上攀。供應鏈傳出，瑞昱（2379）將於十月向客戶調漲所有產品單價，漲幅約在15～20％，法人看好可望推動瑞昱後續營運再度衝高。

晶圓代工2021年以來報價不斷上漲，其中聯電、世界先進及力積電等已經多次調升代工報價，台積電也傳出將在2022年起調升價格，這也是台積電數年以來首度調漲報價，在晶圓代工價格齊漲情況下，IC設計廠也不得不轉嫁成本給予客戶。

供應鏈傳出，瑞昱在WiFi、乙太網路、交換器及藍牙等晶片需求仍相當強勁效應，加上晶圓代工價格持續攀升下，已通知客戶將於十月調漲價格，漲幅約15～20％左右。

據了解，雖然Chromebook市場進入下半年後，面臨品牌廠調降全年出貨量，加上筆電市場被外界預期2022年出貨動能將不如2021年，但是網通晶片在5G、WiFi 6及車用等需求帶動下，仍舊維持在供不應求水準，使得瑞昱接單動能至少一路暢旺到年底，且2022年上半年出貨動能亦可望維持續旺水準。

事實上，網通晶片自2021年以來需求強勁，且缺貨情況亦沒改變過，網通晶片龍頭博通（Broadcom）先前已對外透露，網通晶片缺貨仍相當吃緊。供應鏈指出，目前網通晶片交期相較過往水準倍數成長，甚至部分極度短缺料件交期更上看7個月以上水準，顯示網通晶片需求相當強勁。

瑞昱公告8月合併營收達96.27億元、月成長0.7％，創單月歷史新高，相較2020年同期明顯成長31.9％，累計前八個月合併營收為683.70億元、年增43.9％，創歷史同期新高。法人預期，由於瑞昱2021年以來持續轉嫁成本，預期全年業績將有機會站上新高表現，且若後續將成本分攤給客戶，瑞昱營運有機會再締新猷。

(時報資訊)

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