興櫃廠商森崴能源公司（6806）為全方位專業能源服務公司，主要經營項目涵蓋能源開發工程服務、電廠維運及節能、儲能服務工程等業務；日前森崴上市申請案經證交所同意，規劃於10月下旬轉上市，9月29日假台北市八德路中影公司舉行上市前業績發表會。

森崴能源成立於2007年，實收股本13億元，主要競爭優勢及成長動能如下；首先，森崴已得標台電公司離岸風場建置工程及離岸風場建置工程及前五年運維合約；森崴能源旗下子公司富崴能源於109年6月份標下台電離岸風場二期計畫及前五年維運合約，該案計畫建置300MW裝置容量，得標金額為628.88億元，富崴能源將可在台灣培養離岸維運團隊，並且培養建立國內運維工程師，未來可爭取服務台灣各個離岸風場的運維工作，建立離岸風電的台灣隊。

其次，優異的工程服務技術、工程品質及豐富工程實績；森崴擁有專業技術團隊，深耕機電系統整合工程及能源工程領域多年，合作客戶遍及製造及科技公司、農業及化工公司、政府機關、百貨及飯店業者、電信業者、學校單位等國內上市櫃知名公司，客戶群廣泛，隨工程技術不斷精進，不僅工程品質受到客戶的信賴，亦能配合客戶客製化要求，提供客戶完善的服務，為客戶發現問題且解決問題，藉此提升優良的品質、工程技術及有競爭力的價格。

目前森崴運轉及建置中的太陽光發電廠共28個，另完成建置8座陸域風力發電廠，均為自行開發設計、建置及維運；子公司富崴能源為全台灣第一家取得台電離岸風電二期工程及維運合約之本土廠商，具有系統工程整合能力及專業技術團隊，結合實績豐富協力廠商，具備相當實力執行離岸風電工程。

第三可提供一站式整合服務；森崴開發再生能源電廠從選址進行土地調查，並於選定廠址規劃設計太陽光電或風力發電的多元選擇方案、完成公司設立取得籌設許可、施工許可、進行工程建置、完工後保固及維運、申請電業執照，皆可統包主導。

森崴並可與電廠投資者洽談收購其生產之綠電，透過富威電力之綠電買賣平台，以高於台電公司躉售電價收購，提供綠電用戶再生能源憑證，完成一站式再生能源整合服務；森崴提供一站式整合服務之營運模式，除了可壓低電廠投資者投資成本外，森崴也可取得案場工程優先承攬權，持續提供良好運維服務，維持案場良好的發電效率，透過綠電買賣大平台持續賺取生產綠電之利潤，此一營運模式為森崴再生能源產業全方位布局的重要競爭優勢。

(時報資訊)