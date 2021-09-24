達勝科技為台灣本土唯二聚醯亞胺薄膜（Polyimide Film，PI）專業製造廠，團隊以自行研發的創新技術，高度客製化能力，打造全球少數能供應0.5mil～9mil全尺寸之各式聚醯亞胺薄膜（PI）製造廠家，特別是差異化、特殊功能性產品，近年達勝成功在美、日、韓大廠長期寡占的PI材料市場中突圍，一步一步與客戶攜手共創雙贏。

聚醯亞胺薄膜（PI）為電子電機兩大應用產業重要的高端絕緣耐熱材料，產品擁有五大特性及優點：1.耐熱、耐冷凍性極佳：耐熱溫度高於400℃，耐低溫至零下269℃，可在240℃以上連續使用，薄膜熱安定性極佳，不易變形。2.高機械性質：具高拉伸強度、延伸率及低熱膨脹係數。3.耐化學溶劑及輻射線：聚醯亞胺不溶於一般的有機溶劑，僅可微溶於硫酸、NaOH等超高酸鹼性溶液中。

4.不熔融且耐燃性極優，燃燒時不會滴落或產生大量煙霧。5.電氣性能佳：其表面電阻及體積電阻值均高（≧1012ohm/cm），可當成極佳之絕緣材料。

目前聚醯亞胺薄膜（PI）材料已廣泛應用於FPC軟板、高溫膠帶、IC、液晶材料、電機電器的絕緣、TAB（捲帶自動封裝）、COF（晶片薄膜封裝）、手機、面板、軍工航太、交通運輸等各行各業絕緣散熱應用市場，且隨著產業進步發展，應用與產值也不斷增加。

以研發創新能力見長的達勝科技，10多年來共累積35篇國內外相關專利；包含各系列差異化、特殊的功能性的PI產品，分別導入台灣、日本、韓國、大陸、美國和歐盟等軟板、高溫膠帶、電源類、COF、TAB、軍工航太等耐高溫絕緣材料市場，近年達勝研發團隊不但在既有PI產品領域不斷推陳出新，擴大應用價值，更超前部署包括可折撓AMOLED面板手機、人工石墨散熱片、5G天線、電動車等新興產業，蓄積未來營運躍升成長動能。

今年達勝二廠新產能已陸續導入COF、TAB等電子構裝、手機黑色補強及摺疊手機透明柔性PI等訂單生產排程，下半年達勝訂單展望，呈現穩定向上趨勢。

(時報資訊)

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