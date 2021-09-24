驊陞科技（6272）近期在新一代高頻高速GPU繪圖卡連接器線發展取得重大進展；驊陞科技集團前瞻發展中心，不但獲得美國GPU IC大廠青睞，攜手開發出多款GPU顯示連接器線，近兩年並進一步參與VESA協會制定下一代GPU顯示介面規格，2021年驊陞力拚成為下一代GPU繪圖卡新規格連接器線全球首發供應商。

過去十年，驊陞科技集團台北總部技術研發中心，深根台灣本土、整合集團研發資源、快速複製研發技術與KnowHow至集團各事業單位，集團除持續深耕既有3C產業領域外，更布局擴大應用面，朝向AIoT（智能家居及居家安防）、GPU（繪圖顯示卡）、IPC（工控防水）、雲端與儲存裝置（Server & Storage）及智能汽車領域發展。

面對近年來，連接器朝高頻、高速發展之趨勢逐漸成形，驊陞科技集團特別成立前瞻發展中心（ADD），作為高端規格連接器線產品、技術研發的驅動力，不但針對各連接器傳輸速度做各種開發評估，以求速度提升再突破，以期在未來高頻、高速產品、技術及客戶服務上有實質的成果。

透過耕耘北美市場二十多年，與北美三大繪圖卡IC品牌商建立的合作經驗，攜手進行新型繪圖卡顯示介面連接器線的研發及製造服務，近年來受惠挖擴需求，創造繪圖卡顯示連接器狂熱需求，近兩年更出現連接器供不應求，客戶必須親自上門要求增加出貨量的情況。

驊陞科技指出，隨著繪圖卡應用越來越廣泛，從一般PC到電競PC、伺服器、車用等需求越來越多，目前GPU繪圖卡芯片主要製程也從7nm進展到5nm，因此，對於周邊的連接器線的高頻、高速能力要求也越來越高，因此一些沒有高頻、高速技術能力的廠商已逐漸遭到市場淘汰。

耕耘連接器、連接線領域超過30年的驊陞科技，團隊不但擁有繪圖卡顯示高解析度連接器線的製造能力，同時也受邀參與北美VESA&HDMI協會對於下一代GPU繪圖顯示卡連接器介面的設計，經過兩年努力後，驊陞順利完成下一代GPU繪圖顯示卡連接器介面設計，2021開始小量出貨給繪圖卡客戶。

法人推估，2022年後下一代GPU繪圖顯示卡連接器將全面取代現有繪圖卡連接器，隨著各大廠牌新一代GPU繪圖卡應用擴展到車用、AI、伺服器，屆時新一代GPU繪圖卡連接器線將有爆發性成長需求，預料驊陞科技在這個新一代GPU高頻、高速連接器線市場商機亟具想像空間。

(時報資訊)

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