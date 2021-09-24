國民品牌UNIQLO來台十周年，不僅台灣旗艦店明曜店躍升為第14家全球旗艦店，預計10月8日改裝重登場，且首度開起花店UNIQLO Flower為海外第一家。UNIQLO台灣執行長（CEO）黑瀨友和強調，台灣旗艦店升格為全球旗艦店最大意義是讓世界看到台灣，相信隨著疫情趨緩，明年市場會愈來愈好。

疫情期間UNIQLO即時推出店舖便利購與EC免下車店取兩大服務，一個月超過2,000筆，同時在5～6月居家與內衣內著銷售成長更超過一成；黑瀨友和表示，電商挹注不少業績，也使得台灣前八月業績仍正向成長，而東區UNIQLO TAIPEI重開幕、加上政府振興五倍券，更有望挹注成長新動能，展店腳步也不停歇，年底前還將於竹北展新店。

而對於美國A&F、Hollister等全品牌即將於年底前進駐台中、台南開Outlet店，可望再掀起一波快時尚風潮。

黑瀨友和指出，UNIQLO不過度生產製造，過去以來全球策略不會做Outlet消化庫存的推廣，目前UNIQLO在Outlet商場仍以商場店型為主，並非價格取勝的店型，今年除了台北東區店升格為全球旗艦店外，年底也將開出竹北店，持續看好台灣市場。

黑瀨友和表示，UNIQLO TAIPEI全球旗艦店總計四個樓層1,065坪，四大特色包括與全球流行同步的最齊全商品、全系列與尺寸，賣場大量運用數位螢幕與互動裝置，提供沈浸式的品牌體驗。

此外，全新花事業首度登台，其中海外首家UNIQLO Flower，在台開出首家花店，與在地連結，延續品牌的定位「平價」，所以未來開賣時花價從99元起；這項服務與日本重新開幕的全球旗艦店銀座店同步。

(時報資訊)