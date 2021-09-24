高速公路國一、國三及國五，全台共計15個服務區的營運表現，已有回升跡象！交通部高速公路局（簡稱高公局）23日公布，15個服務區8月總營收2.61億元，創近四個月來營收新高，擺脫今年5至7月受到疫情警戒第三級影響的陰霾。其中，由新東陽經營的清水服務區8月營收3,979萬元，高過統一超商經營的泰安服務區2,766萬元，蟬聯各服務區單月營收之冠。

此外，高公局公告，國道3號古坑服務區增改修建營運移轉案招商公告時程，自今年8月31日至11月22日下午5時止，屆時勢必引發各服務區業者站點布局的攻防戰。

高速公路國一、國三及國五服務區，自結8月總營收2.61億元，分別高於5月的1.92億元、6月的7,895萬元，及7月的1.53億元，創近四個月來營收新高。其中，各服務區8月營收前五名，包括清水服務區3,979萬元、泰安服務區2,766萬元、關西服務區2,723萬元、西螺服務區2,692萬元，及東山服務區1,986萬元。

此外，國五2019年底開放的蘇澳服務區，因逢假日與連假，北部至宜蘭車流量大增，帶動蘇澳服務區的消費量與營收，去年營收1.73億元，今年8月營收1,517萬元，直逼同月的新營服務區1,528萬元，及南投服務區1,585萬元的營收水準，頗有「後發先至」超車架勢。

高公局國道3號古坑服務區增改修建營運移轉案，高公局表示，廠商的投資計畫書，宜因應未來趨勢，將高齡化、性別平等，及雙語環境觀點納入，且民間機構應發揮創意營造性別友善環境。

至於投資金額，高公局透露，為確保服務區服務品質，申請人應審慎估算經營負擔的成本後，將各年投資金額、投資項目及完成投資期程，在營運財務計畫中列出。上述投資項目，除建物增建工程外，宜以現有建築物室內的餐飲、零售專櫃、便利超商與其他項目，提供用路人使用的公共服務。

(時報資訊)