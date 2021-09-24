台灣時尚業搶國際訂單，找來科技、文化、通路、紡織等產業大咖助陣，包括宏碁創辦人施振榮新創事業双融域、誠品、微風廣場等，並聯手舉辦「台北時裝周SS22」預計10月登場，首度呈現時尚藝術科技跨界之新型態服裝展演，跟同時期舉辦的巴黎、上海、首爾時裝周別苗頭。

此前，台灣時尚圈已先發制人，將逾30位設計師的線上影片或採訪、服裝等資料，鏈接到全球最大交易平台Joor數位Showroom，20日開放讓受到疫情影響無法來台的國際買家預覽，今年估計有逾50家國際買家，包括法國春天百貨等。

未來在台北時裝周舉辦期間，將加入誠品松菸店負責實體店銷售，及微風廣場負責線上銷售。文化部透露，誠品、微風看好台灣設計師近年在國際舞台嶄露頭角，有意嘗試與設計師簽約合作，甚或代理、投資設計師品牌。目前誠品生活已簽下台灣首位登上紐約時裝周的設計師周裕穎。

文化部次長李連權表示，10月登場的台北時裝周，將整合台灣紡纖材料、文化科技等兩大優勢呈現。台灣上游紡纖廠的面料獨步全球，透過與設計師合作呈現美感與想像，可以擴大用途，提高面料銷售價格，有利國際接單。

去年10月紡織展，文化部與紡拓會已開始媒合遠東新世紀、福懋、儒鴻等六大紡纖廠與設計師合作開發布料，由文化帶頭、跨域整合走秀，也將在這次台北時裝周擴大上下游合作成果。

10月台北時裝周開幕跨界秀是一大亮點，將在台北101 AMBI SPACE ONE、松山文創園區4號倉庫異地共演，也將是全球時裝周的創舉。

台北101 AMBI SPACE ONE全沉浸式投影空間是由施振榮領軍的双融域公司營運，攜手宏碁旗下智聯服務、中華電、台達電、穩立音響打造5G＋沉浸體驗的實踐場，包括5G整合技術、高流明4K＋2K雷射投影，五面沉浸投影強化五感體驗展演平台佔地150坪，是台灣首個、也是最大的沈浸式科技藝文場域。

台北時裝周是文化部為扶植時尚業創新發展、提升國際能見度與形象所辦，自2018年起已辦四屆，今年開始比照國際時裝周時程，一年舉辦秋冬季（AW）及春夏季（SS）兩次，繼3月舉辦全球唯一的一場實體秋冬季時裝周，創造相關產業產值近8.5億元後，10月3日將在松山文創園區、台北市區舉辦2022春夏季時裝周。

(時報資訊)

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