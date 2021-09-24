研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告，由於智慧型手機、Chromebook與電視等消費性產品今年下半年出貨表現不如預期，零售端的記憶卡、隨身碟等產品需求持續低迷，僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐，預期第四季NAND Flash報價將開始轉跌，整體合約價將小跌0～5％。

　集邦科技指出，隨著歐美國家疫苗施打率持續提升，各國逐步解封，學校及辦公室陸續恢復正常運作。除了以教育需求為大宗的Chromebook需求急速下滑，消費級筆電需求也趨緩，僅商務型筆電可望維持成長。

　當前僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐。整體而言，採購端的庫存水位正逐漸上升，並壓抑後續的採購力道，NAND Flash控制IC缺貨的狀況亦隨需求下降逐步緩解，因此預期第四季NAND Flash報價將開始轉跌，整體合約價將小跌0～5％。

　加上ODM製造端仍受到各類IC缺貨的影響，馬來西亞封城進一步造成電源管理IC供應情況惡化，除衝擊PC端的生產以外，也同步影響部分供應商的SSD組裝產能。

　另外，在原廠快速提高128層以上世代產能的情況下，SSD市場逐漸轉為供過於求。

　由於原廠為避免庫存累積，將採取更積極的價格策略去化產出，因此第四季消費性（client）SSD合約價格將反轉向下，預估價格跌幅為3～8％。

(時報資訊)

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重要商品行情

（更新：2021/09/24）
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